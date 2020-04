Bill Gates forgyldte statens vaccinefabrik: Sheiken løb med kvart milliard

Voldsom kritik

Rigsrevisionen kom i 2018 med en sønderlemmende kritik af politikernes håndtering af frasalget af statens vaccineproduktion. Udover at ende med at koste staten mellem 1,3 til 1,8 mia. kr. kritiserer Rigsrevisionen også politikerne for ikke at have gjort sig overvejelser om forsyningssikkerheden i beslutningsgrundlaget for et salg:

’Det er Rigsrevisionens opfattelse, at det burde have indgået i beslutningsgrundlaget, at markedet for vacciner var præget af få udbydere, og at der derfor ville være en risiko for, at forsyningssikkerheden blev sårbar over for private producenters strategiske overvejelser omkring prissætning og produktsammensætning.’