Biskopper: Sløjfet store bededag vil udfordre samarbejde med staten

Landets biskopper kritiserer i en fælles udtalelse, at kirkeminister Louise Schack Elholm (V) til flere medier har sagt, at man kan fjerne store bededag som en helligdag gennem kongelig resolution.

Det ville i så fald være uden, at folkekirken skal tages med på råd.

- Det ser vi på med stor alvor og forundring, ikke mindst hvis det sker uden inddragelse af folkekirkens parter, lyder det fra biskopperne.

De mener, at metoden kan betyde, at samarbejdet mellem kirke og stat bliver udfordret.

Regeringen vil gerne afskaffe en helligdag - det skal blandt andet sikre flere penge til Forsvaret. Det er ikke fastlagt, hvilken helligdag det bliver, men regeringen har talt meget om store bededag.

Louise Schack Elholm siger til Jyllands-Posten, at det efter hendes opfattelse er en oplagt dag, fordi det ville være en mindre indgriben i folkekirken end at afskaffe en anden helligdag.

Men biskopperne er stærkt kritiske over for forslaget, og den måde, det ser ud til, at det skal gennemføres på.

- Det vil være et markant brud på vores folkekirkeordning, som den nu hareksisteret i 174 år. Desuden vil konsekvenserne række ud over det folkekirkelige område, skriver de.

Hvis man skal afskaffe store bededag med kongelig resolution, vil det ifølge kirkeministeren konkret foregå ved, at der først bliver fremsat et lovforslag i Folketinget, som skal afskaffe dagen som fridag.

Det forklarer hun til Jyllands-Posten.

Herefter kan hun afskaffe store bededag som egentlig helligdag gennem kongelig resolution, lyder det.

Biskopperne har i en tidligere udtalelse kaldt forslaget om at afskaffe store bededag på kant med Grundloven.

Men til TV 2 siger Louise Schack Elholm, at det ikke er Kirkeministeriets vurdering.

Regeringen forventer snart at præsentere et lovforslag, som skal afskaffe en helligdag. Hvornår det bliver, vides ikke.