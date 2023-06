Bitter krig om ansatte fortsætter

Ved du noget? Kontakt journalisten her. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Stemningen mellem de konservatives partitop og deres europaparlamentsmedlem Pernille Weiss bliver mere og mere presset.

Ifølge partiets formand, Søren Pape Poulsen, vil Pernille Weiss ikke længere lade partiledelsen tale med hendes nuværende ansatte.

- Vi vil gerne tale med dem nu, men vi har fået at vide af Pernille, at vi overhovedet ingen adkomst har til at tale med dem. Hun ser sig frabedt, at vi overhovedet taler med dem. Så det gør det lidt svært, siger Søren Pape Poulsen.

Meldingen kommer, efter at DR i sidste uge skrev, at de nuværende ansatte gerne ville have været inddraget i undersøgelsen af arbejdsmiljøet på Weiss' kontor i Bruxelles.

Men ifølge Pernille Weiss ønsker de nuværende ansatte ikke længere at blive kontaktet af partiledelsen, og derfor har hun personligt bedt Søren Pape Poulsen om 'at respektere det ønske'.

'Mine medarbejdere udtrykte en klar holdning om, at de ikke ønskede til at blive kontaktet af partiledelsen, eftersom deres oplevelser ikke var blevet inddraget i undersøgelsen af arbejdsmiljøet på mit kontor på noget tidspunkt, samt at partiledelsen ikke var vendt tilbage på mine medarbejderes henvendelse til forretningsudvalget,' skriver Pernille Weiss blandt andet.

Ansatte ville gerne spørges

I sidste uge kunne Ekstra Bladet bringe beretninger fra en række tidligere ansatte om, at arbejdsmiljøet på Weiss' kontor i årevis har været dårligt og præget af mobning, ydmygelser, psykisk terror og brutal ledelse, som har ført til flere sygemeldinger.

I samme ombæring meldte de konservative ud, at de efter at have foretaget en intern undersøgelse havde besluttet at skrotte Weiss som kandidat til valget næste år og opfordret hende til at trække sig.

Det var dog en undersøgelse, som kun indeholdt beretninger fra tidligere ansatte og ikke nuværende, skrev DR i sidste uge.

Mediet talte med Weiss' nye presserådgiver, som fortalte, at de nuværende ansatte er ærgerlige over ikke at være blevet spurgt, og at de desuden ikke kunne genkende de dårlige fortællinger. Derfor havde de også sendt et brev til partiets forretningsudvalg med deres syn på sagen.

Men brevet fremgik ikke af undersøgelsen og rokkede ikke ved forretningsudvalgets beslutning, fordi 'de har set nok sygemeldinger og ikke behøver at se endnu en', lød det til DR.

Adspurgt, om det var en fejl ikke at inddrage de nuværende ansatte, lyder det fra Søren Pape Poulsen, at partiet gerne vil tale med dem nu, men altså ikke må.

- Det har hun jo sagt, vi ikke må. Men nu taler vi med dem, vi vil, og så kræver det selvfølgelig, at de har lyst til at tale med os. Men de står i en svær situation, det tror jeg, alle kan se, siger Søren Pape Poulsen.