Bizart Mercedes-forsvar: Erik har håndfri mobil

Den gakkede fastelavnsstemning ser ud til at have ramt Rødovre Rådhus.

I hvert fald har en enstemmig kommunalbestyrelse afgivet et ejendommelig forsvar for borgmester Erik Nielsen, hvis skatteyderbetalte Mercedes har privat p-plads lige foran hans villa, selvom han ikke må køre privat.

Forklaringen må vække undren hos Ankestyrelsen, der skal afgøre sagen.

Ekstra Bladet kan nemlig påvise, at kommunens to hovedargumenter for den aparte brug af den leasede luksusvogn ikke holder vand.

Skal kunne læse breve

For det første forklarer Rødovres folkevalgte i skrivelsen, at Erik Nielsens bil har installeret håndfri mobil.

Derfor mener kommunen, at borgmesteren frit kan køre til og fra arbejde i den skatteyderbetalte bil, fordi han kan tale i telefon med sine kolleger og derfor reelt er i gang med arbejdet, idet han sætte sig bag rattet.

Problemet er bare, at jobbet som borgmester indebærer meget mere end at tale i telefon. Dette åbenlyse faktum understreger Økonomi- og Indenrigsministeriet, der laver reglerne for borgmestres brug af tjenestebiler.

I en udtalelse om reglerne fra 2012 skriver ministeriet, at hvis en borgmester skal hentes i hjemmet i en tjenestebil, så skal bilen have en chauffør, så borgmesterne kan arbejde på farten som i et 'rullende kontor'. Helt konkret understreges det, at borgmesteren ud over at tale i telefon skal kunne 'løse sager' og 'læse post' under kørslen.

Masser af plads ved rådhuset

Rødovre Kommunes anden mærkværdige forklaring går på, hvorfor Erik Nielsens bil absolut skulle holde på et kommunalt plejehjem lige foran hans private villa.

Det skyldes, skriver kommunen til Ankestyrelsen, at et større byggearbejde ved rådhuset gør det 'uhensigtmæssigt', at bilen holder på rådhuset.

Men da Ekstra Bladet i denne uge besøgte Rødovre Rådhus, holdt Erik NIelsen borgmester-Mercedes sørme stadig på den selvsamme private p-plads, som den altid har gjort.

Der er byggearbejde i området, men dette har altså ikke påvirket borgmesteren p-plads, selvom det er påstanden over for styrelsen.

Skulle Erik Nielsen nuværende p-plads på rådhuset alligevel blive påvirket af arbejdet, er der adskillige andre parkeringspladser i området, hvor bilen kunne have holdt.

Under 100 meter fra rådhuset har Ekstra Bladet identificeret mindst fem parkeringsområder med god plads til indretning af en p-plads med ladestander. Det kunne eksempelvis være sammen med alle hjemmehjælpernes biler, hvor der i dag er adskillige ladestandere og god plads til mindst én til.

Kommunens borgmester fra 1. april, Britt Jensen, har meddelt, at hun ikke vil overtage den fornemme bil.

Se videoen fra Rødovre, hvor Ekstra Bladets udsendte tager på p-plads-safari, øverst i artiklen.

Erik Nielsens bil holder trods byggerod stadig på sin plads ved rådhuset. Foto: Anthon Unger

Under 100 meter fra rådhuset holder hjemmehjælpernes biler. Der var nok også plads til en Mercer. Foto: Anthon Unger

Et andet sted lige ved rådhuset er der også laderstandere. Her holdt Erik Nielsens bil, inden den fik plads ved hjemmet. Foto: Anthon Unger

Der er sågar særlige pladser til tjenestebiler. Men de kunne åbenbart heller ikke bruges. Foto: Anthon Unger

Erik Nielsen stiger ind i sin Mercedes ved sit hjem. Foto: Anthon Unger

Ekspert: Grænsesøgende adfærd

Det virker som en kreativ omskrivning af virkeligheden, når Rødovre Kommune bruger håndfri mobil og vidtløftige byggeplaner som forsvar for Erik Nielsens brug af borgmesterbilen.

Det vurderer Roger Buch, der er er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole.

- Den forklaring fremstår mest af alt som en efterrationalisering, siger han.

- Man er meget fleksibel for at finde en løsning, der kan tilgodese borgmesteren.

Forskeren har svært ved at forestille sig, at kommunen ved indkøbet af bilen har blåstemplet kørslen mellem hjem og rådhus på grund af en håndfri mobil.

Det virker ligeledes som en bortforklaring at tale om byudvikling, når den konkrete virkelighed er, at der er en p-plads, som er tilgængelig, siger han.

Roger Buch understreger, at kommunen har sandhedspligt over for Ankestyrelsen. Men den pligt ser flere kommuner stort på i disse år.

- Jeg kalder det lidt provokerende, grænsesøgende adfærd, siger han.

Kommunaldirektør: Vi ser frem til svar

Ekstra Bladet ville gerne have haft en forklaring fra Rødovre Kommune på den ejendommelige forklaring på Erik Nielsen kreative brug af sin tjenestebil.

I stedet har kommunen sendt en generel udtalelse om, at kommunen glæder sig til afgørelsen fra Ankestyrelsen.

'Vi ser frem til svaret', skriver kommunaldirektør Anders Agger.

Spørgsmålet om, hvordan Erik Nielsen kan læse brev og løse sager, mens han kører bil, forholder han sig slet ikke til, selvom Ekstra Bladet specifikt har spurgt til, hvor kommunen dog har fundet belæg i de gældende regler for forklaringen.

Kommunens øverste embedsmand påpeger, at man ikke kunne finde plads til en ladestander i nærheden af rådhuset, fordi 'der er en stor byudvikling i gang i Bykernen, og det omfatter de adresser, du peger på.'

Anders Agger forholder sig bare ikke til de konkrete parkeringspladser, Ekstra Bladet har udpeget som alternativer til Mercedes'en. Han skriver blot:

'De fleste parkeringspladser vil derfor blive omlagt i den kommende tid. Det gælder bl.a. den parkeringsplads, som er reserveret til borgmesterens tjenestebil.'

Se Ekstra Bladets konfrontation med borgmesteren her. Video: Anthon Unger. Redigering: Mikkel Cramon

