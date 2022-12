Blå, blå, blå: Hvor er regeringen for rød?

Det kommende regeringsgrundlag tegner så blåt, at end ikke blå partiledere kan pege klart på, hvad der er for rødt

Topskattelettelser. En sænkelse af arveafgiften. Nedskæring af SU'en. Øget arbejdsudbud. En stram udlændingepolitik.

Det er ikke svært at få øje på, hvor regeringsgrundlaget ifølge blå politikere er tilpas blåt og ifølge røde politikere for blåt.

Til gengæld var det ikke nemt for de partiledere, som Ekstra Bladet fangede på Christiansborg onsdag eftermiddag, at pege på særligt mange områder, hvor regeringsgrundlaget er blevet for rødt.

Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne lagde sågar ud med at fortælle om de ting, hun var mest tilfreds med ved den nye regering, selvom hun blev spurgt om det modsatte.

- Kan du som blå partileder pege på, hvor det her er for rødt?

- Jamen altså, helt generelt vil jeg sige, at det her er, hvad der kommer ud af at sætte en meget stærk Mette Frederiksen for bordenden og så to mænd, der frygteligt gerne vil i ministerbiler og køre. Det synes jeg, man kan se på alt det her. Der er jo nogle gode elementer i det. For eksempel er vi meget opmærksomme på, at der skal være en nærhed i sundhedsvæsenet, og at man kan få sig en praktiserende læge ...

- Men hvor er det så for rødt, kan du ikke komme ind på det?

- Jo jo, men jeg synes egentlig, det er positivt at sige de ting, som man er enig i. Ligesådan som vi også gerne vil lette skatten i bunden. Der er nogle gode elementer, og det synes jeg også er vigtigt at fokusere på. Fordi det her er jo ikke en regering, der er, som vi ønsker, den skal være. Men det ændrer jo ikke på, at der kan være nogle gode elementer.

- Når det så er sagt, så er der en række ting, vi under ingen omstændigheder kan bakke op om. Jeg er direkte vred over, at man lægger minkundersøgelsen til side og dermed freder Mette Frederiksen for at komme ud og køre i nogle ministerbiler. Det synes jeg simpelthen er forkasteligt og et gigantisk løftebrud.

- Det er jo efterhånden gammelt. Kan du komme med lidt flere bud på, hvor det røde virkelig kradser og generer en blå leder som dig?

- Altså gammelt. Jeg tror nu nok, hvis du spørger minkavlerne, der aldrig nogensinde får svar på, hvad det egentlig var der skete, da deres levebrød blev taget fra dem ...

- Jeg mener, det er debatteret ...

- Det er slet ikke debatteret færdigt. Det vil jeg gerne sige. Når det er sagt, så er der mange andre ting. For eksempel er det da utroligt problematisk at man kan se en regering, der tydeligvis ikke bærer udlændingepolitikken i hjertet.

- Rwanda er reelt aflyst, og der bliver gjort op med hjemsendelsespolitikken. Det er meget, meget skuffende.

- Det fremgår af grundlaget, at det skal være stramt. Den køber du ikke?

- Man kan jo skrive, hvad man vil på papir. Det er jo taknemmeligt. Det handler jo om, om man bærer det i hjertet.

Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Foto: Jonas Olufson

Går ikke op i om det er rødt eller blåt

Og de konservatives Søren Pape Poulsen havde heller ikke ligefrem en lang liste over røde emner, han var utilfreds med.

- Det er ærgerligt, den måde, man vil behandle nedslidte på. Når man afskaffer seniorpensionen, så går de mennesker, der havde en lægeerklæring på, at de ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet længere, betragteligt ned i ydelse. Og dem, der får Arne-pensionen, der ikke handler om nedslidning, de går op.

- Men er det decideret rød politik?

- Jeg synes i hvert fald ikke, det er god socialpolitik. Så kan man diskutere, om det er rød eller blå, det går jeg ikke så meget op i. Vi går heller ikke ind for at afskaffe en helligdag.

- Kan du komme ind på lidt flere steder, hvor du synes, det er for rødt?

- Jeg må være ærlig og sige, at jeg skal læse grundigt ned i det. Så lang tid har vi jo ikke haft det. Nu får vi jo rigeligt med dage til at kigge på det, og så får vi også at se, når de lægger det frem. Der kommer til at mangle hænder ...

- Men det er vel heller ikke rødt?

- Øh. Det er i hvert fald ikke blåt, hvis der mangler hænder. Så skal vi have et langt stærkere arbejdsudbud, siger Søren Pape Poulsen.

Han nævner desuden også, at Mette Frederiksen må have smilet over den droppede advokatvurdering af hendes rolle i minksagen.

- Du står ikke ligefrem med en lang liste over, hvor det er for rødt og Socialdemokratisk. Det lyder faktisk, som om du har lidt svært ved at komme på noget, der er for rødt?

- Jamen, jeg har jo ikke haft chancen for at komme ned i det endnu. Du skal også huske, at meget af det, der står i regeringsgrundlaget, det er ikke konkretiseret endnu.

Søren Pape Poulsen, formand for de konservative. Foto: Jonas Olufson

Nemmere at pege på det blå

Og spørger man formanden for det mest trofaste støtteparti til den daværende S-regering, Pia Olsen Dyhr (SF), der nu er gået i opposition, så var det heller ikke helt ligetil at fiske de røde mærkesager frem.

- Hvor synes du, det er tilpas rødt?

- Altså, jeg vil sige, hvor jeg synes, det er for blåt ...

- Jeg kunne godt tænke mig, at du peger på nogle steder, hvor det er tilpas rødt?

- Jeg synes jo, at noget af det, der har været vigtigt for SF, det var at fjerne socialpolitikken fra beskæftigelsespolitikken. Det er faktisk en del af regeringsgrundlaget, og det synes jeg er meget vigtigt. Syge mennesker, der er på kontanthjælp, skal have lov til at være syge.

- Kan du komme med lidt flere eksempler?

- Jeg tror, at hele diskussionen omkring vores fremtidige uddannelsessystem, der er der ting, jeg er imod. For eksempel at man afskaffer det sjette SU-år.

- Men det at diskutere, at vi skal have flere på erhvervsuddannelserne, det synes jeg er helt nødvendigt. Ellers kommer vi ikke til at have de faglærte, vi har brug for, lød det fra Pia Olsen Dyhr, der altså havde nemmere ved at pege på det, hun var utilfreds med:

- Jeg kan ikke leve med, at der er skattelettelser for så mange penge, og at det hovedsageligt bliver givet til dem, der tjener mest i vores samfund. Det er helt uacceptabelt, samtidig med at vi ikke kan sørge for, at de fattigste børnefamilier får en midlertidig børneydelse. Det er et helt grotesk kryds for mig.