Blå blok enig om at være uenig

Kristian Jensen forsøger i disse dage at samle blå blok om en sundhedsaftale inden valget.

Men indtil videre kan regeringsaprtierne og Dansk Folkeparti kun opnå enighed om at være uenige.

Som en del af sundhedsreformen er regeringen og DF enige om undersøgelse på det specialiserede socialområde.

Det er uvist, hvem der skal have ansvaret for det specialiserede socialområde fremover.

Regeringen og Dansk Folkeparti er i forbindelse med forhandlingerne om en sundhedsreform således kun enige om, at det er nødvendigt at undersøge, hvordan området bedst videreføres, når regionerne, som vi kender dem i dag, nedlægges.

- Vi har lyttet til den bekymring, der har været. Det er vigtigt for os, at borgerne på de specialiserede område bliver trygge, og derfor holder vi en høring, så de bliver medinddraget, siger finansminister Kristian Jensen.

- Vi får lavet undersøgelsen, som skal give svar på, hvor institutionerne skal placeres. Det vil give os et helt andet fundament for at få gjort det rigtigt, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Valget må vente

Det siger regeringen anført af finansminister Kristian Jensen (V) mandag. Her bliver undersøgelsen præsenteret som endnu en delaftale om sundhedsreformen.

I dag er det regionerne, der har ansvaret for det specialiserede socialområde.

Ifølge Danske Regioner bor 991 børn og unge og 3.535 voksne enten i en af de specialiserede institutioner eller kommer der dagligt.

Det kan eksempelvis være svært hjerneskadede, døvblinde, udviklingshæmmede eller borgere med svær autisme.

Det er forventningen på Slotsholmen, at statsminister Lars Løkke Rasmussen først udskriver folketingsvalg, når en aftale om sundhedsvæsnets fremtidige indretning er forhandlet på plads.