Blå blok: Joachim B. giver karakterer

Det er et nyt år, og derfor er det tid til at give partilederne karakterer for deres præstationer i 2020.



Jeg bruger den gamle 13-skala. Dels fordi jeg er ved at blive gammel, og dels fordi den nye skala efter min mening er kedelig.



Karakteren gives ikke for politiske holdninger, men for politisk håndværk og gennemslagskraft.



Her er et overblik over blå blok:



Alex Vanopslagh, Liberal Alliance



Vanopslagh har efterhånden fået trukket Liberal Alliance fri af spærregrænsen. Han har fået ryddet op i partiet efter katastrofevalget i 2019. Han har taget afstand fra den tidligere ledelses linje med ultimative krav, som skabte intern ballade i blå blok og kostede LA dyrt ved stemmeurnerne.

Vanopslagh er en dygtig debattør og politiker. Han gør det godt på tv, og han høster anerkendelse hos kommentatorer og borgerlige-liberale debattører. Men han er ikke nok til stede i den offentlige debat til, at det kan blive en topkarakter.



Jeg giver derfor Vanopslagh karakteren 9 for den gode præstation, som ligger lidt over middel.



Pernille Vermund, Nye Borgerlige



Nye Borgerlige ER Pernille Vermund. Ved valget i 2019 fik de fire mandater. De ligger til at få tredoblet deres mandattal. I de bedste målinger ligger de endda til en firedobling.Vermund har gjort præcis det, hun skulle. Hun har etableret Nye Borgerlige som det mest indvandrerkritiske parti i Folketinget. Hun udstråler ægte indignation og autenticitet. Hun er skarp i debatter, og på sociale medier er Pernille Vermund og resten af Nye Borgerliges folketingsgruppe virkelig stærk.

Vermund har nærmest ikke sat en fod forkert i 2020, og der er ro på de indre linjer, og Nye Borgerlige er det tredjestørste parti målt på medlemmer. Imponerende 2020.



Jeg giver Pernille Vermund karakteren 13 for den usædvanligt selvstændige og udmærkede præstation.



Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti



Det har været et frygteligt år for Dansk Folkeparti. Nedturen efter det fortvivlende valgresultat i 2019 er fortsat. Vælgerne strømmer stadig væk fra DF, og det har givet anledning til intern uro i det normalt så disciplinerede parti.

Pia Kjærsgaard har åbent udtrykt sin utilfredshed med formand Kristian Thulesen Dahl, og Morten Messerschmidt har sågar arbejdet på at få Tulle afsat. Det har været meget dramatisk. Der har bestemt ikke været ro på de indre linjer.

Kristian Thulesen Dahl har indtil nu overlevet. Det viser, at han er en fighter, hvilket en partileder skal være. Han har også klaret mink-debatten godt. I folketingssalen har han i den debat været den skarpeste af de blå partiledere.



Men hans hovedopgave i 2020 var at få bremset og vendt vælgerflugten fra DF. Det er ikke lykkedes.



Derfor er Thulesen Dahl ikke bestået, og jeg giver ham karakteren 05 for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.



Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti



Søren Pape Poulsen er en glad mand, og det er ham vel undt.Han har fulgt opskriften på sikker succes i dansk politik.Ro på bagsmækken. Sig ikke noget, som skræmmer flere potentielle vælgere væk, end det tiltrækker. Udstrål optimisme og overskud. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort.Søren Pape sætter ikke mange dagsordner. Han spiller sikkert, og det gør han virkelig godt. Det er måske lidt kedeligt, men det gør ikke noget, når man er konservativ.En ting er sikkert. Hvis Søren Pape kan holde stilen, så bliver de fremtidige konservative valgfester alt andet end kedelige.Jeg giver Søren Pape karakteren 10 for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.Der er ikke nogen vej udenom. Vi kommer til skrabe bunden her.Jakob Ellemann-Jensen er på en svær opgave. Det medgiver jeg. Covid-19 har gjort det vanskeligt at tale politik, og Ellemann har arvet en masse problemer fra den tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen.Men Ellemann har hidtil gjort problemerne større og ikke mindre.Der har været alt for meget slingrekurs. Han støttede Inger Støjberg som næstformand for Venstre, vel vidende at der var nedsat en kommission, og vel vidende at Støjberg formulerer sig kontroversielt. Alt det, som samtidig gjorde, at han pressede hende til at gå af som formand.Først støttede han Mette Frederiksen i gennemførelsen af hastelovgivningen, som skulle skaffe hjemmel til at aflive mink. Det skabte i midlertidig problemer i Venstres folketingsgruppe, og så vendte han 180 grader.Ellemann-Jensen er ikke herre i eget hus. Og det skal en partiformand være.Derudover har Ellemann-Jensen ikke udfoldet et politisk projekt, som kan skabe bare en smule begejstring blandt centrum-højre-vælgere. Det er de samme gamle travere, som den gamle garde stod for. Skattestop har vi f.eks. hørt om i 20 år. Men Venstre har selv brudt det så mange gange, at man bliver helt træt, når Venstre nævner det.Jeg giver Jakob Ellemann karakteren 03 for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.