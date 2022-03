Blå blok raser: - Hvor er det dog usselt

Venstre og de konservative er mildest talt vrede. De mener, at regeringen nu forsøger at tørre forsinkelsen af varmechecken af på blå blok

Usselt.

Sådan lyder det fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, i kølvandet på, at Socialdemokratiet nu forsøger sig med en feberredning og et forsøg på vende pilen hen mod blå blok, hvad angår varmechecken og Dan Jørgensens ferie-nøl.

- Hvor er det dog usselt, at regeringen først ikke har travlt med at give danskerne varmehjælp. Når så Venstre og de blå partier presser på for, at danskerne kan få hjælp til de meget høje energiregninger, så forsøger regeringen at få det til ligne, at det er os, der blokerer det.

'Pinlige søforklaringer'

- Det er meget sigende, at vi har en socialdemokratisk regering, som ikke vil påtage sig ansvaret for deres eget nøleri og i stedet forsøger at give alle andre skylden. Jeg synes, de skulle bruge tiden på at hjælpe danskerne med de voldsomt stigende energipriser og så droppe alle de pinlige søforklaringer, siger Sophie Løhde til Ekstra Bladet.

Årsagen til udbruddet er, at klima- energi- og forsyningsordfører Anne Paulin (S) tidligere oplyste til Ekstra Bladet, at de nu alligevel forsøger at få en hastelov igennem.

'Vi arbejder for, at det bliver muligt at gennemføre lovgivningsprocessen hurtigere end den nuværende tidsplan. Det kræver flertal i Folketinget på tre fjerdedele, og at der altså ikke er en fjerdedel af Folketinget, der modsætter sig en hurtigere behandling. Vi håber derfor, at de borgerlige partier ikke vil stille sig i vejen for en hurtigere behandling,' skrev hun til Ekstra Bladet.

K: Tag jer sammen

Også de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er godt gammeldags sur.

- Nu skal regeringen simpelthen tage sig sammen og tage ansvaret på sig! Vi borgerlige gør intet for at blokere, at pengene kommer ud til danskerne. Tværtimod har vi længe opfordret regeringen til at få fingeren ud. Lad os nu få det lovforslag i Folketingssalen, så pengene kan blive udbetalt, siger Mette Abildgaard til Ekstra Bladet.

På sociale medier går blå blok også til angreb.

Ferie-nøl

Årsagen til krigen er det forløb, som Ekstra Bladet i flere dage har beskrevet angående ferie-nøl og en akut varmecheck, der først kommer i maj. Selv om en glad Dan Jørgensen 11. februar kunne fortælle, at regeringen stod klar med en håndsrækning til folk, der have problemer med de stigende energipriser, og det var akut.

Men intet er sket. Nul og niks. De har nemlig haft travlt med at holde ferie, og så måtte danskerne og loven vente. Det fremgår i et svar til TV 2 Lorry.

'Der er ikke noget nyt, for på grund af vinterferien har Folketinget ikke være samlet, som det plejer. Vi arbejder på at få logistikken på plads, så hastebehandlingen kan ske,' oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i første omgang.

Senere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan Klima- og Energiministeriet har oplyst, at 'lovforslaget bliver fremsat i Folketinget 6. april'. Men loven forventes først vedtaget i maj.

'Alt efter hvordan Folketinget tilrettelægger processen ventes loven vedtaget i maj,' oplyste ministeriet i et skriftligt svar.

Dan klapper i

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Dan Jørgensen for at få svar på, hvornår folk kan få deres penge.

Ligesom vi gerne ville have haft svar på, om vinterferie og udvalgsrejser til eksempelvis San Francisco er vigtigere end danskernes mulighed for at købe mad.

