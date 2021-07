Blå blok: 'Vågn op, minister!'

'Det virker, som om ministeren er fuldstændig ligeglad med kirkelige handlinger.'

Sådan kontant er melding fra sundhedsordfører Per Larsen (K) til kirkeminister Joy Mogensen (S).

Kritikken bunder i, at kirkerne er underlagt restriktioner på, hvor mange deltagere der kan være til bryllupper, konfirmationer, begravelser og andre kirkelige begivenheder. Det selvom resten af samfundet åbner mere og mere.

'Det giver absolut ingen mening at opretholde afstandskrav i kirkerne, når serveringssteder fik fjernet deres krav 1. juli', skriver Per Larsen i en sms til Ekstra Bladet.

'Vågn op, minister!' skriver Per Larsen afslutningsvis.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Per Larsen er dybt utilfreds med kirkeminister. Foto: Jens Dresling

Hvor mange må samles i kirke? Lige nu er det sådan, at der gælder et arealkrav for kirker i Danmark, når det kommer til, hvor mange man må samles indendørs. Arealkravet afhænger af, hvilken aktivitet man laver, inde i kirken. 1 person per 4 kvadratmeter, hvis deltagerne går rundt

1 person per 2 kvadratmeter, hvis deltagerne sidder ned eller knæler Per 1. august gælder det 1 person per 2 kvadratmeter, uanset om deltagerne står, går, sidder eller knæler. Der skal også sikres én meters afstand mellem deltagere, der ikke er i tæt daglig kontakt. Det krav bliver til mindst to meters afstand, hvis der skal synges. Kilde: Kirkeministeriet Vis mere Vis mindre

- Det er rigtig synd

Kirkeordfører i Venstre Louise Schack Elholm har en lignende kritik af restriktionerne i kirkerne.

- Vi ser med begravelser, hvor det er rigtig synd, at man ikke kan have alle de pårørende med, fordi der er maksimum på, hvor mange der må være i kirken. Det er der så til gengæld ikke, når man holder gravøl. Det kan godt virke lidt mærkeligt, siger Louise Schack Elholm til Ekstra Bladet.

- Det er bevist, at corona smitter mindre udenfor, så giver det ikke mening at have restriktioner indenfor?

- Om der stadig skal være restriktioner, ved jeg ikke. Vi så gerne, at man gjorde helt op med dem, men det giver jo ikke mening, at du godt må samles efter ceremonien, men ikke til ceremonien. Det er jo de samme mennesker. Der bør det jo være lige meget, om det er i en kirke eller et selskabslokale.

Joy Mogensen udtalte 12. juli til Kristeligt Dagblad, at restriktionerne 'giver ingen mening'.

Det har i skrivende stund ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen.