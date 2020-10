Blå blok vrisser over Arne-aftale

Venstre og De Konservative kalder aftalen om tidligere pension til folk, der startede med at arbejde som teenagere for 'uansvarlig' og dyr for danskerne

Sent i nat fik regeringen opfyldt sit valgløfte om at give tidligere pension til folk, der startede med at arbejde som teenagere.

Det skete med støtte fra SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Men hos Venstre og De Konservative er der ingen roser til aftalen, der ifølge regeringen selv vil blive benyttet af omkring 24.000 personer, når muligheden byder sig i 2022.

- Det er dybt uansvarligt, at regeringen nu midt i en økonomisk krise retter et direkte angreb mod danske virksomheder og danske iværksættere ved at hæve skatterne. Det er en vækstdræber, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

Han henviser til, at aftalen blandt andet finansieres ved, at banker skal betale mere i skat - en skat, som bankerne allerede har bebudet kan sendes videre til kunderne.

Før valget lavede den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti en aftale om en såkaldt 'seniorpension', som folk med nedsat arbejdsevne kunne få.

Pension til raske

Og den er bedre end Socialdemokratiets nye aftale, lyder det fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen:

- Arne-aftalen har intet med nedslidning at gøre. Selv en der i sit arbejdsliv kun har været deltidsansat på et kontor kan få den, finansieret med højere skatter, skriver Pape på Twitter.

Hos Dansk Industri (DI) peger tommelfingrene også nedad:

- Det er uheldigt i en situation, hvor seniorerne fylder mere og mere på arbejdsmarkedet som erfarne og vigtige medarbejdere, påpeger administrerende direktør i DI, Kim Graugaard i en pressemeddelelse.