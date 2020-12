Blå krig om Støjbergs skæbne: - Spiller hasard

De er rygende uenige i blå blok, om hvorvidt Venstres næstformand, Inger Støjberg, skal stilles for en rigsret.

Liberal Alliance vil have Inger Støjberg for en dommer, og når Nye Borgerlige vil frede hende, så spiller de hasard med en grundpille i samfundet: tillid. Det mener LA's finansordfører Ole Birk Olesen, fordi Nye Borgerlige - med Pernille Vermund i spidsen - gør forskel på folk.

- Hvis man skaber tvivl om, hvorvidt ministre er underlagt de samme regler som alle andre, så spiller man hasard med tilliden i samfundet, siger Ole Birk Olesen.

Instruksommissionen slår fast, at Inger Støjberg blev advaret om ulovlig adskillelse af unge asylpar, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

- Hvis der er mistanke om noget ulovligt, så skal en borger for en domstol, og det skal en minister også. Jeg synes ikke, at det er klogt af Nye Borgerlige at gøre forskel på en almindelig borger og en del af magteliten, forklarer LA'eren.

I delberetningen blev der blandt andet konkluderet, at instruksen fra 2016 om at adskille asylpar, hvor den ene part var mindreårig, var ulovlig.

Det konkluderer kommissionen: Instrukskommissionen konkluderer om Inger Støjbergs rolle: at instruksen af 10. februar 2016 var klart ulovlig

at Inger Støjberg mundtligt blev advaret om, at en ordning uden undtagelsesmuligheder (instruksen) ikke lovligt kunne gennemføres,

at det kan lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen den 10. februar 2016 var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene

at det i hvert fald kan lægges til grund som utvivlsomt, at det må have stået Inger Støjberg klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen svarende til indholdet af pressemeddelelsen,

at den undtagelsesfrie instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret klart ulovligt

og at den ulovlige administration af ordningen fandt sted i hvert fald i perioden fra den 10. februar til den 1. juli 2016 Vis mere Luk

Rigsret? Så skal det gå sindssygt stærkt

'Uforståeligt'

Liberal Alliance ser en forskel mellem den måde, som Nye Borgerligere fører sig frem blandt vælgerne, og måden hvor partiet holder hånden over eliten.

- Nye Borgerlige taler om sig selv, som om de er en del af folket - og ikke en del af politikerne - og de vælger, at politikerne ikke skal være underlagt domstolene, hvis de har gjort noget ulovligt, fortæller Ole Birk Olesen.

- Det er uforståeligt, at de holder hånden over en politiker, så politikeren ikke skal opleve det samme som borgerne. Nye Borgerlige skal ligesom os acceptere, at medlemmer af magteliten skal stilles for en domstol, siger han.

Rød blok vil høre advokater til råds om Støjbergs skæbne

Uenighed i regering

Ole Birk Olesen antyder, at der allerede tilbage i regeringstiden var uenighed mellem Venstre, de konservative og Liberal Alliance, når det gjaldt en kommissionsundersøgelse af Inger Støjberg.

- Vi var en del af et regeringskollektiv dengang, og når en regering skal beslutte, om der skal nedsættes en kommission, så skal alle tre regeringspartier være enige om det, og der var ikke en enighed i regeringen, siger Ole Birk Olesen.

Joachim B: Farligt for S at føre Støjberg til skafottet

DF: En pose penge fra Rundetårn

Dansk Folkeparti har også meldt ud, at en rigsretssag ikke er nødvendig. Peter Skaarup, Dansk Folkepartis gruppeformand, er rygende uenig med sine blå kolleger i LA.

- Man kunne lige så godt gå op i Rundetårn og smide en kæmpe pose penge ud. Inger Støjberg har gjort præcist, hvad hun skulle i den her sag: Sikre at børn ikke skal bo med ældre mænd, siger Peter Skaarup.

De Konservative vil først melde ud senere tirsdag efter et gruppemøde.

Støjberg har efter delberetningen selv lagt vægt på, at kommissionen fastslår, at hun ikke har givet en tjenestebefaling til embedsværket om at administrere i strid med loven. Altså at hun ikke selv har givet en direkte ordre.

Det samme har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, hæftet sig ved.

Støjberg: Det tror jeg er fornuftigt - Hvad siger du til, at Liberal Alliance gerne vil have en rigsretssag? - Det har jeg ingen kommentarer til. Nu er der et udvalg, som skal sidde og arbejde med det. Det er jo et digert værk, der er kommet i går, så lad nu lige tingene gå deres gang, siger Inger Støjberg før Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag. - Et folketingsflertal vil have jurister til at se på den her sag. Er det en god ide? - Det tror jeg er meget fornuftigt. Det har man gjort førhen også. - Det støtter du? - Det tror jeg er fint nok. For det er jo et kæmpe værk det her. Der er 4000 sider og 2000 siders bilag. Det er ikke noget, man bare lige sætter sig ned og gør. Vis mere Luk

Støjberg: Jeg gav ikke ordre til lovbrud

En række juraprofessorer har dog udtalt, at der i kommissionens omfattende materiale er stof nok til en rigsretssag.

Lige nu er der ikke et flertal for en rigsretssag. Partierne i rød blok vil først have en uvildig advokatvurdering af, om der bør rejses en rigsretssag eller ej. Derefter tager partierne stilling. Regeringspartiet Socialdemokratiet spiller den afgørende rolle i den forbindelse.

Alternativet, Frie Grønne og Simon Emil Ammitzbøll-Bille har meldt ud, at de ønsker en rigsretssag. Med Liberal Alliances tre mandater er der dermed syv mandater. Så der er et stykke op til 90 mandater, som udgør et flertal.

Der er kun rejst fem rigsretssager i Danmark. Et alternativ kan være at give Inger Støjberg en politisk næse. Den vil reelt ikke få konsekvenser for hende.