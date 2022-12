Mette Frederiksen er på vej ind i et regeringssamarbejde, der tegner så blåt, at Jakob Ellemann må få julelys i øjnene. Ikke mindst er to af hendes håndgangne mænd kommet i fokus

Mette Frederiksen lægger an til vilde blå indrømmelser i sin iver efter at lave regering hen over midten med Venstre.

ifølge Ekstra Bladets oplysninger har meget af den politik, der lige nu diskuteres på forhandlingsmøderne, blå og sågar mørkeblå nuancer.

En lavere selskabsskat og en højere topskattegrænse er blandt de helt centrale Venstre-politikområder, der lige nu er på forhandlingsbordet på Marienborg.

Oplysningerne bekræftes af flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med i de involverede partier over de seneste dage.

Det beskrives også ifølge en artikel i Børsen torsdag, at der konkret på forhandlingsbordet bl.a. skal ligge forslag om at skaffe 25.000 personer i øget arbejdsudbud i 2030 gennem reformer.

Derudover skal forslaget om en øget topskattegrænse ifølge kilder beløbe sig til ca. 100.000 kroner.

At forhandlingerne går i en blå retning, udstilles af SF's exit fra forhandlingerne. Formand Pia Olsen Dyhr pegede specifikt på skattelettelser som en vigtig årsag til exitten.

En socialdemokratisk kilde, som Ekstra Bladet har talt med, peger desuden på, at SF's exit fra regeringsforhandlingerne er 'forventeligt på dette tidspunkt', da alt lige nu handler om det regeringssamarbejde hen over midten, 'som vi trods alt gik til regering på, og som derfor i sagens natur betyder samarbejde med f.eks. Venstre'.

Makkere i fokus

I lyset af de mange blå indrømmelser samler interessen sig om Mette Frederiksen to forhandlingsmakkere.

Nicolai Wammen og Morten Bødskov, der begge anses for at være på den økonomiske højrefløj i Socialdemokratiet, varetager nemlig i disse uger og dage hovedparten af forhandlinger sammen med den fungerende statsminister.

Den blå retning og Mette Frederiksens valg af topforhandlere ved sin side vækker simpelthen bekymrede miner langt ind i Socialdemokratiets inderkreds.

Vand i åen

Især Morten Bødskov er kendt for sit blå sindelag.

Han var med i toppen af Socialdemokratiet, dengang Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon indgik aftaler i regeringen med de radikale, som gav Bjarne Corydon tilnavnet 'Blå Bjarne'.

Dengang buldrede Mette Frederiksen på de indre linjer mod den i hendes øjne alt for blå politik. Men der er altså løbet en del vand i åen siden da.

De blå mænd

Nicolai Wammen og Morten Bødskov er Mette Frederiksens nærmeste wingmen under forhandlingerne. Foto: Jens Dresling

Morten Bødskov nyder stor tillid fra den fungerende statsminister, fordi han fra sit udgangspunkt på den københavnske vestegn i hendes optik har fingeren på pulsen, i forhold til hvad den almindelige dansker går og mener.

Morten Bødskov er med andre ord personificeringen er den arketypiske svingvælger, som i 10'erne fik tilnavnet Blå Bjarne - deraf tilnavnet til Bjarne Corydon.

Ved en Blå Bjarne forstås en funktionær eller håndværksmester - der formentlig ejer sin egen bolig - som kan stemme på såvel Venstre som Socialdemokratiet.

Ikke den store ideolog

Den anden del af duen, som har udgjort Mette Frederiksens vigtigste forhandlingsmakkere, er Nicolai Wammen.

Han er i den forgangne regeringsperiode blevet en yderst anerkendt forhandler på Slotsholmen. Fra sin plads i Finansministeriet har han fået tingene til at glide. Ofte når andre ministre er kommet til kort.

Men den tidligere Aarhus-borgmester har aldrig været kendt som den store ideolog. Tværtimod. Og deri ligger årsagen til topkilders bekymring over Mette Frederiksens makkerpar.

Den ene kunne vel nemt være Venstre-mand (Bødskov) - og for den anden er indgåelsen af en aftale og ikke indholdet det vigtigste (Wammen).

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Wammen og Morten Bødskov. Men de ønsker ikke at medvirke, oplyser Socialdemokratiets pressetjeneste.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Frederiksen gik til kamp for klimaet, da hun gik med i en march under valgkampen. Foto: Anthon Unger

Bliver hun også sort?

Ikke nok med at Mette Frederiksens nye regering tegner til at blive ganske blå - meget tyder også på, at den måske også bliver temmeligt sort.

Da SF forlod regeringsforhandlingerne onsdag, var det blandt partiets hovedbegrundelser, at klimaet fylder alt for lidt i forhandlingslokalet.

- Der har med SF’s øjne været for stort fokus på skattelettelser og arbejdsudbud og for lidt fokus på klima, natur og de fattigste børn, lød det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Konkret lyder det fra SF-lejeren, at der ganske vist er blevet talt lidt om CO2-afgifter og renere drikkevand, men slet ikke med et tilfredsstillende ambitionsniveau.

Da Enhedslisten og Alternativet forlod forhandlingerne, udtrykte de ligeledes frustration over manglen på grøn klimapolitik.

- Vi tror ikke, at det skaber politik, der løser de kriser, vi har, hvor klimaet er det altoverskyggende, sagde Franciska Rosenkilde ifølge TV 2.

Skarpt trukket op

Mette Frederiksen har da også med sin bejlen til Venstre vendt ryggen til det rød-grønne flertal, som faktisk var resultatet på valgnatten 1. november.

Få dage før valget gik Mette Frederiksen ellers klimamarch under sloganet 'Rødt flertal - grøn fremtid'.

Den fungerende statsminister håber formentlig på fortsat at kunne lave grønne aftaler med venstrefløjen. Men fronterne er nu trukket skarpt op.

- Vi kommer til at være i opposition til den regering, fordi vi mener, det er helt forkert, at Mette Frederiksen ikke vil bruge det rød-grønne flertal, men hellere vil sidde i regeringskontorerne med Jakob Ellemann-Jensen (Venstres formand, red.), koste hvad det vil. Og nok med en meget blå pris, buldrede Enhedslistens Mai Villadsen ifølge Ritzau, da partiet røg ud af regeringsforhandlingerne.

De grønne lamper

Hvorvidt det formentlig kommende regeringsgrundlag mellem Venstre og Socialdemokratiet reelt bliver så sort, som venstrefløjspartierne frygter, vil tiden vise.

Men det står klart, at Mette Frederiksen selv skruede op for de grønne lamper tidligere på året, da hun pludselig erklærede, at det grønne nu var lige så vigtigt som det røde.

'Jeg er klar til at lægge forbeholdet væk. Det grønne er ikke længere sekundært,' skrev hun i Politiken.

Nu er spørgsmålet så, hvorvidt det blå også er lige så vigtigt som det grønne for statsministeren?