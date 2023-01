Blå partier kritiserer Venstre: I har sat en pistol for panden af os

Venstre gik i seneste valgperiode ofte forrest, når det kom til at kritisere den daværende socialdemokratiske etpartiregering for at være magtfuldkommen.

Men hvor magtfuldkommen mener partiet nu, at etpartiregeringen egentlig var?

Det spørgsmål stiller Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, torsdag under en debat i Folketingssalen. Hendes spørgsmål er rettet til politisk ordfører Morten Dahlin (V).

Hun vil gerne have ham til at rangere den tidligere regering på en skala fra ét til ti, hvad angår magtfuldkommenhed.

- Jeg synes, at vi havde en regering i sidste periode, som var for magtfuldkommen.

- Derfor gik vi til valg på at få en anden regering, siger Morten Dahlin, inden han forklarer, at Venstre gik med i den nye SVM-regering for at tage ansvar sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne.

Noget tal kommer der imidlertid ikke over hans læber, bemærker Inger Støjberg, inden hun fortsætter:

- Det er en underlig oplevelse at få sat en pistol for panden af selv samme parti - endda samme formand - som nu siger, at hvis man vil ind til forsvarsforhandlingerne, så skal man afskaffe store bededag.

Pistolen, hun refererer til, er de syv dage, forsvarsminister og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har givet oppositionen til at svare på, om de vil være med til at sløjfe helligdagen.

Sløjfningen skal ske for at finansiere de stigende udgifter til sikkerhed og forsvar, som kommer i de kommende år efter Ruslands invasion af Ukraine.

Også Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, er særdeles kritisk over for Venstre.

- Når Venstre i seneste valgperiode kritiserede regeringen for at være magtfuldkommen, var regeringens svar, at den per definition ikke kunne være magtfuldkommen, fordi den var en mindretalsregering, der skulle søge flertal.

- Det, synes vi, var noget vrøvl. Nu har vi så hørt fra landets vicestatsminister (Jakob Ellemann-Jensen, red.), at denne regering per definition ikke kan være magtfuldkommen, fordi den HAR et flertal, siger Alex Vanopslagh.

Liberal Alliance-lederen spørger Morten Dahlin, hvorfor en flertalsregering aldrig kan være magtfuldkommen.

- Jeg finder det ikke magtfuldkomment, at et flertal i Folketinget fremlægger politiske forslag. Jeg synes, det er ansvarligt, svarer Morten Dahlin.