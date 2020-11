Blå partier: Mink-Mogens bør gå af

Partierne i blå blok mener, at fødevareminister Mogens Jensen (S) bør gå af efter det, de beskriver som en vaskeægte skandale.

- Det er et godt sted at starte, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter at det er kommet frem, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at kræve alle mink i Danmark slået ned.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen, er enig.

- Jeg mener som minimum, at Mogens Jensen må tage sit gode tøj og gå. Statsminister Mette Frederiksen må kræve hans afgang, når han åbent har erkendt, han har brudt loven og har gjort det med åbne øjne.

- Han har talt usandt i hele forløbet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Samme melding kommer fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, og De Konservatives Rasmus Jarlov.

- Der er ikke noget at rafle om. Som minimum skal fødevareministeren træde tilbage. Det kræver ikke en lang redegørelse. Der er ikke nogen tænkelige acceptable undskyldninger for, at et helt erhverv ulovligt er blevet nedlagt, skriver Jarlov på Twitter.

Onsdag i sidste uge sagde statsminister Mette Frederiksen, at alle mink i Danmark skulle slås ned, da der er fundet mutationer af covid-19 i mennesker, og som er opstået i mink.

Der var dog kun lovhjemmel til at kræve alle mink slået ned, hvis de er syge eller er på farme mindre end 7,8 kilometer fra farme med syge dyr. Søndag erkendte Mogens Jensen, at der ikke var lovhjemmel til mere.

Han sagde i en skriftlig kommentar, at 'det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud'.

Tirsdag har han til TV2 News sagt, at han ikke på pressemødet i sidste uge var opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel.

Thulesen Dahl er ikke imponeret.

- Mogens Jensen har måske ikke vidst det på pressemødet. Men han fortsætter den ulovlige praksis, da han får besked om det.

- Det første, man skal gøre som minister, hvis man får besked om, at noget er ulovligt, er at stoppe den ulovlige praksis. Det gør han ikke.

- Det er helt utilstedeligt. Det må ikke ske i Danmark. Vi er et retssamfund, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han mener også, at statsminister Mette Frederiksens rolle skal undersøges.

- Det er svært at tro, at hun ikke har været fuldt vidende om dette her. Men der må man lade tvivlen komme hende til gode og så få det undersøgt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Under spørgetimen i Folketinget tirsdag bakker Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, op om kritikken:

- Der har været mange forskellige forklaringer på, hvorfor regeringen valgte at bryde Grundloven. Jeg vil gerne have et meget klart svar på, hvornår statsministeren vidste, at ordren var ulovlig, siger han og fortsætter:

- Jeg tror ikke på, at et eneste menneske i mødelokalet før beslutningen ikke har sagt, at der ikke var lovhjemmel. Statsministeren er tidligere justitsminister.

Mette Frederiksen udtaler tirsdag, at hun først i weekenden blev gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel.

Mogens Jensen er i øvrigt minister for lidt af hvert. Han har titel af minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Desuden er han næstformand i Socialdemokratiet.