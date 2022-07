Blå partier raser: Til grin, beskidt og flot spin

Flere blå partier er rasende ovenpå de radikales udmelding om, at de ikke vil bakke op om en advokatvurdering - men derimod vil presse et valg igennem.

Både Alex Vanopslagh (LA), Morten Messerschmidt (DF) og Søren Pape Poulsen (K) siger til Ekstra Bladet, at de vil bakke op om en uvildig advokatvurdering, hvis flertallet skulle skifte efter et valg.

Formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, har en meget klar holdning til radikale efter dagens udmelding.

- Det parti (Radikale Venstre, red.) er jo fuldstændigt til grin for at sige det ligeud, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har hørt den ene skåltale efter den anden om betydningen af retsstaten, som hverken er rød eller blå, og at det er så vigtigt at passe på vores folkestyre. Men det sekund radikale kan dufte læderet i ministerbilerne, så betyder det åbenbart ikke så meget.

- Men er det ikke det rigtige at gøre, at lade det være op til befolkningen at vise tillid eller mistillid til regeringen?

- Nej. Jeg har det sådan, at hvis man har brudt loven, så skal det være op til en dommer at vurdere det. Sådan nogle ting skal jo ikke sendes til folkeafstemning – i så fald er jeg overbevist om, at Inger Støjberg også ville blive frikendt. Sådan gør man ikke i et retssamfund, slår Vanopslagh fast.

- Når det så er sagt, så glæder jeg mig til valgkampen, for jeg er da enig i, at der er brug for et valg om, hvilken type folkestyre, vi gerne vil have i Danmark. Skal det være et folkestyre, hvor Mette Frederiksen er hævet over loven og kan bryde den groft uagtsomt, eller skal vi have et folkestyre, hvor alle er lige for loven, afslutter Vanopslagh til Ekstra Bladet.

- En beskidt aftale

Formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, er ikke mindre kritisk i sin reaktion på de radikales manglende opbakning til en advokatvurdering.

- Det er helt tydeligt, at der en indgået en beskidt aftale mellem Radikale Venstre og Mette Frederiksen om, at de radikale sælger ud af retsstats-principperne, til gengæld køber de sig nogle ministerposter efter et folketingsvalg, hvis der skulle være et rødt flertal, siger han til Ekstra Bladet.

-Det er meget uklædeligt. Det minder mere om Ungarn, end det gør om Danmark det her.

- Hvis der efter valget skulle være et blåt flertal, hvis du så stadig gå ind for en advokatvurdering?

- Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Det her påkalder sig kun større interesse nu, hvor alle de røde partier er ude på at frede Mette Frederiksen, uanset hvad hun gør, siger Messerschmidt.

- Det er flot spin

Formanden for konservative, Søren Pape Poulsen, kalder de radikales udmelding 'flot spin' og glæder sig over sin humoristiske sans.

- Nu har jeg heldigvis en god humoristisk sans, og det har man jo brug for, når man hører sådan noget, siger han til Ekstra Bladet.

- Det parti, der altid taler om retsstaten (Radikale Venstre, red.), vil ikke have en advokatvurdering. I stedet vil de kræve noget af statsministeren, som hun kommer til at gøre alligevel. Findes der nogen på Christiansborg eller i Danmark, der ikke længere forventer et valg i efteråret, spørger han.

- Er det en gratis omgang?

- Totalt gratis omgang! Det er flot spin, men helt ærligt, jeg er jo ikke født i går. Den hopper vi ikke på.

Han mener stadigvæk, at der er en masse uafklarede spørgsmål, som radikale ikke har forholdt sig til.

- Hvad så nu? Betyder det så, at den meget voldsomme beretning fra minkkommissionen og regerings forfærdelige svar på deres pressemøde, skal stå uafklaret hen? Vil de (Radikale Venstre, red.) så – efter et valg – stadigvæk støtte Mette Frederiksen? Og hvad har vi så opnået? Det er godt nok en tynd omgang, siger Pape Poulsen afslutningsvist.

