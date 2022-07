Blå skuffelse over Venstre-kovending på Arne-pensionen

Både Konservative, Liberal Alliance og Moderaterne er 'ærgerlige' og 'skuffede' over, at Venstre har valgt at frede Arne-pensionen

Socialdemokratiets prestigeprojekt, Arne-pensionen, er blevet fredet af Venstre, og det går langt fra ubemærket hen hos de blå partier.

- Vi synes jo dybest set, det er en enormt ærgerlig udmelding, Venstre kommer med. Vi har stået side om side og kritiseret Arne-pensionen.

- Det er ikke en retfærdig ordning, så vi er superærgerlige over den her udmelding fra Venstre og i sagens natur også overraskede.

Vi nærmere os jo et valg

Mette Abildgaard peger på, at det kan være det forestående folketingsvalg, der er årsag til, at Venstre har ændret holdning.

- Man kan jo i hvert fald bare konstatere, at Venstre nu mener noget andet i dag, end de gjorde, da vi stemte i folketingssalen. Men vi nærmer os jo et valg, og det kan nogle gange få folk til at revurdere, om man mener det rigtige.

- Men der er det bare vigtigt for os i Det Konservative Folkepari, at vælgerne ved, at vi mener det samme, når vi stemmer i folketingssalen, og når vi nærmer os et folketingsvalg. At de kan regne med os som parti, og at vi på den måde udgør en sikker borgerlig havn i Danmark.

Mette Abildgaard og de konservative har mistet en makker i modstanden mod Arne-pensionen. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Et af argumenterne fra Venstre for nu at frede Arne-pensionen er, at der ikke skal opstå utryghed for dem, der er ved at trække sig. Men her havde de konservative hellere set en fredelig udfasning af ordningen.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor Venstre skifter holdning så markant, men jeg ser ikke, at der nødvendigvis vil være et flertal for Arne-pensionen efter valget. Så i mine øjne giver det ikke mening at frede noget inden valget.

Det gør ingen forskel

Hos Liberal Alliance står man stadig fast på modstanden mod Arne-pensionen.

- Vi har stadig det princip, at det offentlige ikke skal betale folk, der er raske og i den arbejdsdygtige alder, for ikke at arbejde. Vi er imod, at der er efterløn i det her land, ligesom vi er imod, at der er Arne-pension i det her land, siger Ole Birk Olesen.

Ole Birk Olesen ser det i modsætning til Mette Abildgaard ikke som en mulighed, at der vil være flertal for at afskaffe Arne-pensionen efter valget, men han vil ikke spekulere i, om det er årsagen til Venstres kovending, at de så gratis kan frede Arne-pensionen.

- Jeg konstaterer bare, at det ikke er med Venstres melding i dag, at Arne-pensionen bliver gjort umulig at fjerne. Det gjorde det med Vermund og Støjberg.

I stedet vil Liberal Alliance bruge kræfterne på at arbejde for få mere arbejdskraft i Danmark og sænke skatten på arbejde.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen tror, at der alligevel ikke havde været et flertal for en afskaffelse af Arne-pensionen inden Venstres nye udmelding. Arkivfoto: Jonathan Damslund

Skuffet over dem alle

- Ændrer det her jeres holdning til Venstre som et parti, I vil gøre til et statsministerparti efter valget?

- Jeg synes, det er ærgerligt, at den ene blå partileder efter den anden falder fra i stedet for at stå fast på, at man skal forsørge sig selv, hvis man kan.

- Men det er jo ikke sådan, at jeg er mere skuffet over Venstre, end jeg er over de andre. Der er tre blå partiledere, der ikke har rygrad til at sige det, som det er. Det er hverken fornuftigt eller retfærdigt, at det offentlige skal betale arbejdsdygtige for ikke at arbejde. Det burde alle blå partiledere være enige om.

Ingen bagdel i bukserne

Skuffet er også Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Partiet, der forsøger at komme i Folketinget, er modstandere af Arne-pensionen, fordi den trækker arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet.

- Det faktum, at Venstre efter en enkelt meningsmåling, der viser, at Arne-pensionen er meget populær, vender på en tallerken og freder den, er udtryk for en total mangel på bagdel i bukserne. Og det er både skuffende og meget overraskende, siger Moderaternes ordfører Jakob Engel-Schmidt.

Han erkender, at Arne-pensionen nu kan blive svær at fjerne. Men det rokker ikke ved partiets holdning.

- Vi er et reformparti, der har holdninger, der ikke er afgjort af fokusgrupper og populisme, som jeg kan forstå, at Venstre nu er begyndt på, siger han.