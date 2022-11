Blå stue vrøvler

Med de borgerliges elendige valgkamp in mente, kan man ikke bebrejde Jakob Ellemann-Jensen for at sætte sig til forhandlingsbordet med Mette Frederiksen

Pernille Vermund og Alex Vanopslagh påstår, at Jakob Ellemann-Jensen er ved at slå den blå blok ihjel, fordi han forhandler med Mette Frederiksen om en regering hen over midten. Har de ikke ret i, at Ellemann er en forræder?

Christian Lorentzen, København Ø

Kære Christian

Det er politisk polemik, de to disker op med. Kendsgerningen er, der slet ikke er nogen blå blok, endsige et blåt flertal i Folketinget. De blå førte valgkamp helt uden fælles fodslag.

Spørgsmålet er derfor, om de blå partier skal søge samarbejde, som giver borgerlig-liberal indflydelse de næste år, eller om de skal trille tommelfingre i fire år.

Ellemann har valgt at sætte sig til forhandlingsbordet. Respekt. Det er hverken forræderi eller mordforsøg.

De blå partier ødelagde selv chancen med en elendig valgkamp, intet fælles fodslag, ingen fælles statsministerkandidat.

End ikke en fælles kongelig undersøger eller koordinering omkring møderne med Mette Frederiksen har de kunnet enes om.

Venlig hilsen Hans

Den svære afgift

Arkivfoto: Joachim Adrian

Hvor mange partier går ind for en CO2-afgift på landbruget?

Tror du ikke, at Venstre vil droppe afgiften, når presset fra baglandet bliver for stort?

Jeg har læst at afgiften kan landet mellem 200 og 1500 kroner pr. tons CO2. Hvornår beslutter man sig for, hvor tallet skal ligge?

Bo K. Stephensen, Odense

Kære Bo

Alle partier minus Danmarksdemokratere og Nye Borgerlige går ind for CO2-afgift på landbruget. De er bare ikke enige om modellen. Det bliver et af de centrale emner under regeringsforhandlingerne, og når der senere skal lovgives.

Ellemann har været meget fast i kødet omkring CO2-afgiften, ’hvis den er klogt indrettet’ - hvilket er et vidt begreb.

Venlig hilsen Hans

Konservativ kongekabale

Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hvorfor er Mette Abildgaard ikke et godt bud på en ny leder hos de konservative? Hun er velbegavet og veluddannet, altid velforberedt, veltalende og måske - ikke mindst vigtigt - vellidt. Og der er måske fire år til næste gang, statsministerposten bliver ledig.

Erik Kjær Mortensen, Jyderup

Kære Erik

Det er da en mulighed, hvis Pape går som formand eller bliver gået.

Jeg vil være meget forsigtig med at bedømme, hvad der sker hos de konservative. Forventer ikke noget større opgør om formandsposten. Måske vælger Pape at stille op som spidskandidat til det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Og mon ikke Mai Mercado og Rasmus Jarlov også kunne tænkes at kandidere til formandsposten?

Men som du siger, er emnet om statsministerkandidat næppe aktuelt længe.

De konservative er i dag sjette mindste parti i Folketinget.

Venlig hilsen Hans

Det sker aldrig

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er otte partier i en regering ikke helt vanvittigt? De vil da aldrig kunne enes om noget, og vi har aldrig haft så stor en regering, vel?

Rune Salomonsen, Tårnby

Kære Rune

Det slutter heller ikke med otte partier. Jeg tror på højst fire eller måske fem-seks. Det andet duer ikke.

Du skal tilbage til Befrielsesregeringen i 1945 for at finde en regering med så mange partier plus modstandsbevægelses-folk. Dengang var situationen helt ekstraordinær, og det holdt ikke længe.

Venlig hilsen Hans

