Blå venner om Løkke: Det går ikke

De blå venner skyder med skarp mod den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Dansk Folkeparti kalder Ekstra Bladets afsløring af Lars Løkkes luksuslejlighed til spotpris - da han skulle ind på det dyre boligmarked i København i 2012 - for 'en yderst mærkværdig sag'.

- Det er klart, at offentlige personer og politikere såsom statsministre og partiledere bliver anlagt en højere moral end andre. Derfor går det ikke at få ekstremt billige lejligheder som vennetjenester, siger DF's gruppeformand Peter Skaarup.

Halv pris til Løkke

Det er Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomhed, Jeudan, som lejer ud til den tidligere statsminister. Og toppolitikeren fik et knaldgodt tilbud i 2012.

Lars Løkke Rasmussen betalte blot 685 kroner pr. kvadratmeter om året.

Det er langt under de normale priser for Jeudans andre lejeboliger, som ligger mellem 1200-1600 kr. pr. m2, viser koncernens årsrapport fra 2012.

- Sagen viser, at vi bør se på hvordan vi undgår at statsministre og andre magtfulde folk kan købes af velbjergede erhvervspersoner, fortæller Peter Skaarup.

Kæmpede for udlejers mærkesager Løkkes herskabslejlighed ejes af ejendomsselskabet Jeudan. Hovedaktionærerne er i dag høreapparat-firmaet William Demant og tobaks-producenten Chr. Augustinus Fabrikker. Da Løkke skrev under på lejekontrakten, var også realkredit-kæmpen Nykredit med i ejerkredsen. Efter indflytningen i den billige og mondæne Nyhavn-lejlighed gav den daværende Venstre-formand pludselig udtryk for politiske holdninger, som utvetydigt var til fordel for Jeudans aktionærer, der altså havde interesser i tobak, høreapparater og finansområdet. Næstformanden hos Jeudan hedder Claus Gregersen, som Løkke-regeringen i februar 2018 udpegede til formand for Vækstfonden. En prestigepost, som alene indbringer 320.000 kroner om året. Formelt blev Claus Gregersen udpeget af daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Men Erhvervsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at det var regeringens ansættelsesudvalg, som besluttede, at Claus Gregersen skulle have posten. I spidsen for ansættelsesudvalget sad daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Samme Claus Gregersen er adm. direktør for selskabet Chr. Augustinus Fabrikker, der ejer 40,5 pct. af aktierne i Jeudan. Chr. Augustinus Fabrikker har stået bag donationer på over 20.000 kroner til Venstre i samtlige valgår siden 2001. Vis mere Luk

For den nette sum af 10.000 kr. om måneden fik den daværende oppositionsleder 175 liebhaver-kvadratmeter fordelt på fem værelser i en nyistandsat lejlighed med udsigt over Nyhavn.

Det fremgår af den underskrevne huslejekontrakt, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Det fremgår af lejekontrakten, at huslejen er 10.000 kroner om måneden + varme. Privatfoto

Kom helt ind i Løkkes Nyhavns-luksus

'Ekstraordinært'

Halv pris til Lars Løkke Rasmussen vækker undren hos Lejernes Landsorganisation, der sidder i Huslejenævnet i København og er vant til at se på lejepriser for tusindvis af lejemål.

- Jeudan er en professionel virksomhed, der ved, hvordan man tjener gode penge på lejemål. At de vælger at sætte en så lav husleje, er ekstraordinært. Lad mig sige det sådan, fortæller Claus Højte, LLO direktør i København.

Nabo betaler 24.500 kr.

Lars Løkke Rasmussens nabo har ikke samme pragtudsigt og 18 kvadratmeter mindre. Til gengæld betaler han 24.500 kr. om måneden.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften, at han fik en 'god aftale' med Jeudan, da han flyttede ind i 2012, men siger, at han i dag betaler 'i omegnen af det dobbelte'.

Trods lejekontraktens lukrative husleje afviser Jeudans direktør, Per Hallgren, at Lars Løkke bor i den mondæne lejlighed til vennepris.