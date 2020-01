Blackstone-drama: Regeringen i mindretal

De sammenbrudte forhandlinger, der ellers skulle dæmme op for boligspekulanterne Blackstone, ligner mere og mere en møgsag for regeringen.

Et flertal bestående af de blå partier og de radikale er nemlig klar til at bringe regeringen i mindretal.

Det oplyser flere af partierne i en fælles pressemeddelelse.

Boligminister Kaare Dybvad (S) kan ikke samle flertal. Foto: Rasmus Flindt Pedersem

Det står klart, efter at forhandlingerne bredt i Folketinget om et indgreb mod spekulation i lejeboliger er brudt sammen.

Partierne vil have en indgreb, der ifølge dem ikke forringer værdien af boligmassen, ikke inddrager staten i finansiering af renovering og ikke rammer andelsboliger.

'Et sådant indgreb mener vi, det er realistisk at nå til enighed om, og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fortsætter derfor forhandlingerne i eftermiddag klokken 16 på Christiansborg, hvor alle partier, der ønsker at tage ansvar for boligområdet, er inviteret og velkomne', skriver partierne i pressemeddelelsen.

Sammen har partierne 91 mandater.

Partierne meddeler, at de vil begynde forhandlinger om deres bud på et indgreb klokken 16 i dag.

Regeringen i nederlag: Må opgive Blackstone-indgreb

Regeringen har været meget faste i kødet omkring, at de vil sætte ind over for Blackstone og andre spekulanter, som sætter lejelejligheder i stand for derefter at hæve huslejen markant.

De borgerlige partier understreger, at de vil samme vej. Men de frygter, at andelshavere kan komme til at betale prisen ved den model, som boligministeren har lagt op til, skriver de i pressemeddelelsen.

Samtidig frygter de, at den københavnske boligmasse ikke får de klimaforbedringer, som de ser som nødvendige.

'Det offentlige kan og skal ikke finansiere renovering af den private boligmasse, og derfor er det afgørende for partierne, at et indgreb i den nuværende boligreguleringslov bliver så målrettet som muligt og ikke medfører massive forringelser af boligmassens værdi, som også vil ramme pensionsselskaber,' lyder det i en pressemeddelelse.

På den anden side står boligminister Kaare Dybvad (S), som er 'uforstående over for, at der ikke er opbakning'.

- Jeg er nervøs for, at vi nu fortsat vil opleve det pres på vores billige lejeboliger, siger Kaare Dybvad.

