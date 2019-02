Blackstone vil fordoble Vibekes husleje: Nu går Mette F. ind i sagen

Håndværkere var i gang med at renovere opgangen, da Mette Frederiksen besøgte en ejendom på Vesterbro, som for to år siden blev opkøbt af den udenlandsk kapitalfond Blackstone.

Socialdemokratiet foreslår at stramme lovgivningen, for at stoppe de voldsomme huslejestigninger og på den måde begrænse kapitalfondenes muligheder for at tjene penge på billige danske boliger.

Socialdemokratiets formand besøgte beboeren Vibeke Andersen på dagen, hvor Socialdemokratiet har fremlagt en firepunktsplan, der skal sætte en stopper for kapitalfondes indtog på boligmarkedet.

- Jeg mærkede tydeligt, at det var Blackstone, der opkøbte os. De er meget ubehagelige. De bruger rumænere og armenere til at lave renovationerne. De sover i bilen, og er helt ligeglade med, hvad de laver her, siger Vibeke Andersen, der får det dårligt over deres behandling, siger hun.

Vibeke Andersens lejlighed er ikke blevet sat i stand siden bysaneringen i 1970'erne. Derfor vil Blackstone kunne sætte køkken og bad i stand og dermed hæve huslejen.

Arbejdet i opgangen har stået på i halvandet år. For ved at trække renoveringen i langdrag forsøger Blackstone samtidig at irritere beboerne mest muligt. Hvis Vibeke Andersen flytter, kan Blackstone nemlig sætte hendes lejlighed i stand og få mere end fordoblet den nuværende husleje på 6.000 kroner for 78 kvadratmeter.

Vil stoppe indbringende hul i loven

Det er det indbringende hul i loven, som Socialdemokratiet vil sætte en stopper for.

- Opkøbene går rigtig stærkt, og markedet kan ikke styre det selv. Hvis det fortsætter sådan her, er det slut med billige boliger. Hvis ikke Blackstone vil gøre noget for boligmarkedet på lang sigt, så synes jeg ikke, de skal være her, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen til Ekstra Bladet.

Hun mener ikke, at Blackstone er den rigtige til at drive udlejningsejendomme som den Vibeke Andersen bor i. For de vil ifølge hende kun investere det absolut nødvendige, så de kan hæve huslejen og sælge ejendommen videre.

Når Blackstone sætter ejendommen i stand kalder de det for forbedringer, og ikke renoveringer, hvilket de selv skal betale for. Dermed ender beboerne for at betale for ejendommens vedligeholdelse, mener de.

- Vores ærinde er at sende et klart budskab til Blackstone. De har kun noget at gøre her, hvis de vil investere til fordel for lejerne. De er jo ligeglade med, hvordan der ser ud her om 30 år. Det er en kortsigtet investering, og det har vores boligmarked ikke brug for, siger hun

Vesterbro har en af landets højeste kvadratmeterpriser på lejligheder. Med den fart Blackstone og andre kapitalfonde opkøber billige lejeboliger, vil der ikke være flere tilbage om 10 år, vurder Lejernes LO.

Mette Frederiksens opmærksomhed på problemet kommer efter historierne om det kontroversielle salg af Den Sønderjyske By til Blackstone.

Føler sig utryg

Vibeke Andersen har boet i lejligheden på Vesterbro i 40 år. Hun har oplevet 23 forskellige udlejere, og hun betegner lejemarkedet som det vilde vesten.

- Lejemarkedet er pilråddent, fordi udlejer ikke kan blive straffet for noget. Hvis vi klager til huslejenævnet over manglende rengøring, så går der et halvt år, før der sker noget, og så er det for sent, siger hun.

Vibeke Andersens nabo, Ask Bennezen, forsøgte i et år at få udlejeren til at betale for rengøring i opgangen. Men ingen tager telefonen, når han ringer. Han savner politisk vilje til at gribe fat om problemet med udlejere, der ikke vil påtage sig deres ansvar for ejendommen.

De to beboere har sat sig for at kæmpe mod Blackstone, selvom det er svært.

- Hvis jeg ringer til min udlejer, og de ikke vil lave de forbedringer, der er behov for, så er der ingen konsekvenser. Det udnytter Blackstone til det fulde, siger han.

Han peger på, at det danske boligmarked ikke er gearet til, at så store og stærke kapitalfonde overtager ejendomme.

- Det er en ulige kamp. De har dyre advokater, som de pudser på os, hvis vi klager over, at tingene ikke bliver forbedret. Jeg tænker, at vi skal have et helt nyt huslejenævn, der kan tage kampen op mod kapitalfondene, siger han.

Begge beboere fortæller, at ejendommen ikke er blevet renoveret i årenes løb. Men efter at Blackstone har overtaget, bliver der lavet renoveringer, som lejerne skal betale for.

- Hele ejendommen er blevet misligholdt fordi de tidligere ejere ikke ville bruge pengene på renoveringer. Nu betaler vi så for at Blackstone renoverer ejendommen, fordi de kalder det forbedringer, siger Ask Bennezen.

