Blæser på anbefalinger: Sejler til corona-rede

Discovery: Alle er blevet testet flere gange

Ekstra Bladet har spurgt Discovery Network Danmark, hvorfor de trodser myndighedernes anbefalinger, men det var svært at få et svar ud af kommunikations- og pr-direktør Lena Bøgild.

- Har I gjort jer nogen særlige overvejelser i forhold til en aktuelle corona-situation?

- Selvfølgelig. Vi har det højeste beredskab og overholder både myndighedernes og vores egne meget strikse sikkerhedsprocedurer og retningslinjer. Der er blevet foretaget corona-test inden afrejse, der bliver testet på Lanzarote, og der bliver testet om bord på båden ad flere omgange. Der er en helt klar procedure for, hvordan det bliver håndteret.

- Men generelt lyder myndighedernes vejledning, at man hverken rejser til Lanzarote eller Aruba. Har det spillet ind i jeres overvejelser?

- Ligesom med alle andre produktioner bliver der gjort overvejelser om, hvad der er korrekt at gøre i denne tid. Vi har fulgt myndighedernes og vores egne sikkerhedsprocedure og retningslinjer og overholder, hvad der skal overholdes – både før, under og efter sejladsen. Vi lever af at lave tv, og når alle forholdsregler er taget, er det ikke anderledes end andre virksomheder, som kører videre med de forholdsregler, som de må arbejde under.

- Overvejede I at udskyde rejsen?

- Uanset hvilke programmer vi laver, skal vi være sikre på, at vi kan gennemføre optagelserne i overensstemmelse med de retningslinjer, der er. Det har vi vurderet godt kunne lade sig gøre med det her program.

- Men Udenrigsministeriet fraråder ikke nødvendige rejser til disse dele af verden. Hvordan kan det så være, at I alligevel gør det?

- Alle er blevet testet flere gange inden afgang, og viser det sig, at der har været en positiv test, inden de stiger på flyveren eller tager afsted med skibet, så er der ingen, der kommer afsted på båden. Så der er en meget lille risiko for, at corona først vil blive opdaget midt på Atlanterhavet. Men skulle det ske, så vender båden om og sejler i havn, så alle kan blive testet og komme i karantæne. Derudover vil vores læge ombord i et sådant tilfælde være i kontakt med de lokale sundhedsmyndigheder og tage hånd om situationen. Vores vigtigste hensyn har været og er vores deltageres og produktionsholdets sikkerhed – både før, under og efter sejladsen.