Blev du snydt, Ellemann?

Både Konservative og Dansk Folkeparti forlod minkforhandlingerne kort før dens indgåelse. Nye Borgerlige var ude tidligere endnu.

Hans Kristian Skibby (DF) forklarer hvorfor:

- Dybest set er det nik eller lad vær. Vi har ikke mulighed for at flytte ret meget i den aftaletekst, der ligger.

- Vi har fået at vide i går aftes, at der ligger en aftale, der er et bredt flertal for, hvor Dansk Folkeparti blandt andet ikke indgår. Så har vi mulighed for at stille nogle spørgsmål og måske blive lidt klogere på det formelle indhold i teksten.

DF og K synes ikke, at det såkaldte dvaleordning i aftalen er tilstrækkelig. Det er en ordning, der skal gøre det mulig for minkavlere at sige nej til den fulde erstatning, og i stedet starte deres forretning op, når forbuddet mod hold af mink udløber eller ophæves.