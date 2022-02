Blev ekskluderet: Nu er Vindfeldt tilbage i Veganerpartiet

Efter en afstemning ved et landsmøde søndag er medstifter af Veganerpartiet Henrik Vindfeldt atter velkommen i partiet.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Hele 120 medlemmer stemte for at lade den tidligere partileder, som ellers blev ekskluderet tidligere i år, vende tilbage. Kun 29 stemte imod, mens fire stemte blankt.

Medlemmerne af Veganerpartiet samledes søndag i Taastrup til et ekstraordinært landsmøde med to sprængfarlige emner på dagsordenen:

Først og fremmest foreslog en lang række medlemmer at trække eksklusionen af Henrik Vindfeldt tilbage. Dernæst ønskede de at stille et mistillidsvotum til den siddende landsledelse.

Medlemmerne har altså stemt første punkt på dagsordenen igennem, men mangler i skrivende stund stadig at tage stilling til, om der skal stilles mistillidsvotum.

Bliver det stemt igennem, skal alle ti medlemmer af ledelsen træde af, og så skal der vælges nye medlemmer og supleanter. Her har Henrik Vindfeldt mulighed for at stille op.

Kæmpe drama

Henrik Vindfeldt trak sig som partileder i juni sidste år. 10. januar i år blev han smidt ud af partiet, ifølge en pressemeddelelse fra Veganerpartiet på grund af 'krænkende og nedværdigende adfærd samt grim tale overfor bestyrelsesmedlemmer'.

Dengang afviste Vindfeldt dog, at dette skulle være den reelle årsag. Han mente i stedet, at ekskluderingen var udtryk for 'en magtkamp' mellem ham selv, partiets pressechef og medstifter og nuværende politisk ordfører Michael Monberg.

Sidstnævnte sidder i partiets landsledelse og er derfor en af dem, der kan ryge til landsmødet.

Pressen har - ganske usædvanligt - været forment adgang til dagens landsmøde.

Over for Ekstra Bladet understregede Henrik Vindfeldt i sidste uge, at han ikke har haft en finger med i spillet med at kræve det ekstraordinære landsmøde.

Men med det kommer muligheden for et opgør, hvor medlemmerne kan vælge mellem to politiske linjer:

- Partiet kan nu måske endelig fokusere på at tale og lave politik og skille sig af med den her udskamning af kødspiserne, som mange af dem, der er i ledelsen, har stået for, lød det fra Henrik Vindfeldt.

