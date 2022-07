Blev lovet et 'serviceeftersyn': Syv måneder senere venter de stadig

Danskernes umulige kærlighed: I begyndelsen af året lovede regeringen et såkaldt 'serviceeftersyn' af reglerne for familiesammenføring. Syv måneder senere er det endnu ikke afsluttet

Lene, Bjarne, Lasse, Camilla, Jonas, Carsten, Mads.

Det er blot navnene på nogle af de mange danskere, der gennem de seneste år mener at være kommet utilsigtet i klemme i de stramme regler for familiesammenføring.

Og de skæbnesvangre historier om forelskede danskere, der bliver nægtet af myndighederne at leve i Danmark med deres udenlandske ægtefæller, fik for over et år siden den daværende minister på området til at åbne for et opgør med ’skøre regler’.

I begyndelsen af 2022 nedsatte han således et udvalg, der skulle se reglerne efter i sømmene. Men i dag – syv måneder og en ministerrokade siden – er det såkaldte serviceeftersyn stadig ikke afsluttet.

Det bekræfter Udlændinge- og Integrationsministeriet over for Ekstra Bladet:

’Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at serviceeftersynet endnu ikke er afsluttet. Ministeriet har modtaget skriftlige bemærkninger fra interessentgruppen (udvalget, red.), som er oversendt til Udlændinge- og Integrationsudvalget. Der foreligger dog endnu ingen endelige konklusioner på interessentgruppens arbejde,’ lyder det.

Professor og forsker i grøn energi Mads Rønne forlader Danmark, da han ikke kan blive familiesammenført med sin kone i Danmark.

Topforsker forlod Danmark

Det er som nævnt mere end et år siden, daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et interview med Ekstra Bladet erklærede, at han var åben for at se på, om loven skulle justeres.

I mellemtiden er eksempler på (i nogles øjne hovedrystende) sager fortsat med at dukke op.

En af dem er historien om den danske forsker Mads Rønne, der lørdag i sidste uge måtte forlade landet, fordi ham og hans amerikanske kone blev nægtet familiesammenføring.

Afslaget skyldtes blandt andet, at Mads ikke færdiggjorde 1.g i et dansk gymnasium, men derimod tog sin uddannelse i USA.

Mads Rønne (t.v.) i Københavns Lufthavn lørdag, lige inden han og familien forlod landet. Foto: Kenneth Meyer

Konfronteret med netop denne sag henviste den nuværende udlændinge- og integrationsminister da også – i en skriftlig kommentar – til interessentgruppens arbejde:

’Jeg kan ikke kommentere på en konkret sag. Men helt generelt er min tilgang, at lovgivningen skal være stram, men ikke skør,’ slog Kaare Dybvad Bek (S) fast.

’Jeg vil ikke afvise, at der kan blive behov for at lave mindre justeringer af reglerne. Der er også derfor, vi har igangsat et serviceeftersyn, så vi kan få afklaret, om reglerne virker efter hensigten’.

Nægter at stille op

Interessentgruppen består af blandt andet juridiske eksperter og repræsentanter fra interesseorganisationer samt Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

Dens arbejde gik i gang i foråret og skal – når det på et tidspunkt er afsluttet – munde ud i drøftelser mellem Folketingets partier.

Først derefter vil det altså blive besluttet, om der skal foretages ændringer på området.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Kaare Dybvad Bek, men han har ikke ønsket at stille op, da han er på sommerferie.

Vi ville ellers gerne spørge ham, hvorfor regeringen - her syv måneder senere - endnu ikke er i mål med det såkaldte serviceeftersyn.

Vi vil også gerne høre, om ministeren er tilfreds med, at folk som Mads Rønne fortsætter med at blive ramt af reglerne, mens de venter på en mulig lovændring.