Bliv hvor I er! Bliv ude!

280.000 borgere i syv nordjyske kommuner bliver nu ramt af vidtrækkende restriktioner i forsøget på at undgå, at Nordjylland bliver arnestedet for en ny global pandemi med udspring i minkavl.

Tiltagene gælder frem til 3. december.

Det meddeler statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde torsdag aften.

- Resten af Danmark har brug for jeres store indsats, siger hun med direkte adresse til beboerne i Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Læsø.

Her et overblik over nedlukningen:

Skolebørn i 5.-8. klasse skal modtage hjemmeundvisning.

Man må ikke forlade sin kommune - og folk fra øvrige dele af Danmark opfordres til ikke at rejse til området.

Al offentlig transport lukkes ned. Dog vil der blive etableret nødtransport for folk med kritiske funktioner. Skolebusser holdes ligeledes rullende.

I de syv kommuner skal alle arbejde hjemme medmindre de varetager kritiske funktioner

Arbejder man i det nedlukkede område, skal man arbejde hjemmefra. I morgen fredag kan man dog tage til sin arbejdsplads og hente de fornødne arbejdsredskaber.

Studerende på de videregående kommuner skal modtage digital undvisning.

På ungdomsuddannelser må fysisk fremmøde maksimalt udgøre 50 procent.

I daginstitutioner kan der stadig passes børn, men i mindre, faste grupper.

Undtagelser til forsamlingsforbuddet på maksimalt ti personer fjernes.

Alle opfordres til at lade sig teste.

Kultur- og idrætsfaciliteter lukkes ned.

Udlændinge, der ønsker indrejse i de pågældende kommuner, bliver afvist.

- Der er tale om en reel nedlukning i Nordjylland. Vi vil naturligvis følge op med hjælpepakker, siger Mette Frederiksen om de økonomiske konsekvenser for virksomheder.

Mette Frederiksen siger, at i dag, 5. november, er nordjydernes egen udgave af 11. marts 2020, hvor hele Danmark lukkede ned.

- Verdenssamfunder holder øje, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Han oplister tre opfordringer til borgerne i de syv kommuner i Nordjylland.