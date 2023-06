Bliver hjemme: Bopælspligt i Mettes nye lejlighed

Naboerne i området, som statsminister Mette Frederiksen (S) flytter ind i, er svært begejstrede for, at den mest magtfulde kvinde i landet rykker til egnen

Statsministeren får plads at boltre sig på, når hun flytter ind til storbyen om få dage. Statsministeren, der var et varmt Nato-bud, er som udgangspunkt tvunget til at opholde sig i lejligheden mere end 180 dage om året

Hun lignede længe en, der var på vej til Nato-topposten i Bruxelles.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) kan nu trygt hvile i, at hun - efter at Joe Biden angiveligt har bedt Jens Stoltenberg tage et år mere på Nato-posten - er tvunget til at opholde sig mere end 180 dage om året i sin nye københavnerbolig.

Et svar fra Københavns Kommune til Ekstra Bladet afslører nemlig, at boligen er omfattet af bopælspligt, når hun om ganske kort tid flytter ind til hovedstadens trendy middelalderby.

Kommunen har svaret Ekstra Bladet, efter vi forleden kunne afsløre de nærmere omstændigheder bag Mette Frederiksens nye luksuslejlighed på 172 kvadratmeter, der ligger klos op ad restauranter, specialbutikker og vinbarer.

- Forvaltningen kan bekræfte, at adressen er omfattet af bopælspligt, og at der er og har været tilmeldt personer på adressen de seneste fem år, oplyser Rikke Gustavsen, pressekonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen, over for Ekstra Bladet.

Det er i området tæt ved Rundetårn og Nørreport, at Mette Frederiksens nye lejlighed ligger. Foto: Linda Johansen

Ekko fra Thorning-tiden

Dermed skal også Socialdemokratiets nuværende formand altså bakse med hovedbruddet 'mere eller mindre end 180 dage om året i Danmark'.

Det samme var tilfældet for Mette Frederiksens forgænger på posten, Helle Thorning, og manden Stephen Kinnock, der med omvendt fortegn forsøgte at godtgøre, at den daværende statsministerægtefælle havde været mindre i Danmark end de 180 dage for på den måde at slippe for dansk skattepligt.

I Mette Frederiksens tilfælde vil hun skulle opholde sig i landet mere end halvdelen af årets nætter for at leve op til sin bopælspligt.

Udstationeret

Der er imidlertid flere muligheder for at slippe uden om myndighedernes tolkning af bopælspligten, der meget kort skitseret betyder, at en bolig ifølge boligreguleringsloven skal bebos i 180 dage om året.

For det første kan Mette Frederiksen afmelde sig folkeregisteret, mens hendes mand bliver boende i lejligheden. Derudover kan Mette Frederiksen også ansøge Københavns Kommune om tilladelse til at lade boligen stå ubeboet hen mere end 180 dage. Ifølge kommunen er der nemlig muligheder for at få tilladelse til op til fire års 'midlertidigt fravær fra egen bolig' ifm. enten udstationering eller militærtjeneste.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

