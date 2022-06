Bliver jagtet: Xenias jobcenter-helvede

En psykiater har vurderet, at Xenia Zacho ikke kommer til at fungere på arbejdsmarkedet. Alligevel er hun havnet i en ond cirkel i jobcentret uden en vej ud. Og hun bliver mere og mere syg

'Det er ikke sandsynligt, at hun på noget tidspunkt ville kunne fungere på arbejdsmarkedet?'

Sådan ser det ud i Xenia Zachos statusattest fra den psykiater, der har udredt den 21-årige kvinde fra Værløse. Siden hun var ti år gammel, har hun kæmpet med psykiske problemer, og i starten af 2022 fik hun endelig sin diagnose og den klare besked fra psykiateren.

Derfor troede hun, at der endelig kom ro på. Håbet var, at presset fra jobcentret kunne forsvinde, og Xenia Zacho måske endda kunne få fred til at få det bedre.

Men nej. 7. april fik Xenia Zacho afslag på at få en midlertidig førtidspension, og det har ramt hende hårdt.

- Vrede og selvskade, siger Xenia Zacho om de følelser, der rammer hende, når hun tænker på sin kamp med jobcentret.

En kamp, som ifølge Xenia Zachos mor, Tina Zacho, har kørt familien og Xenia endnu længere ned i det daglige sygdomshelvede. Normalt er hun ude af stand til at snakke med fremmede, men familien har indvilget i at tale med Ekstra Bladet over en telefon, mens moderen støtter hende. Det er alt, hvad hun kan klare.

Foto: Henning Hjorth

Vi er bange

Foruden social angst og Aspergers syndrom har Xenia Zacho en kronisk tarmsygdom, der gør det svært for hende at sidde ned for længe.

Men det sociale er det værste.

- I afslaget fra jobcentret står der, at Xenia skal arbejde på sine sociale færdigheder, og så får hun tilbudt en masse forskellige ting, men hvis hun skal i arbejde og deltage i grupper med andre mennesker, får hun det meget, meget værre.

- Det her er ekstremt hårdt for vores familie, for Xenia har virkelig bare brug for at få ro, så hun måske en dag kan få det bedre. Hvis hun skal alt det, som jobcentret tilbyder, skal hun have en person til at mandsopdække hende 24 timer i døgnet. Hvis Xenia ikke får ro på, giver hun tit udtryk for, at hun vil springe ud foran et tog, så vi får ingen ro på, siger Tina Zacho til Ekstra Bladet.

Konkret er Xenia blevet indstillet til at deltage i et klubtilbud for autister, få tilknyttet en borgervejleder og at starte i et job for unge med autisme.

Xenia Zacho er så syg, at hun har meget svært ved at omgås andre mennesker end sin nærmeste familie. Her er hun med sin mor, Tina Zacho. Foto Henning Hjorth

Bange for at gå tur

Alene tanken om at skulle have et arbejde eller deltage i noget socialt med fremmede mennesker er uudholdelig for Xenia Zacho. Derfor er det ifølge familien også helt usandsynligt, at en fremmed borgervejleder skal kunne hjælpe hende. Snarere tværtimod

Hun har sin hund, som hun elsker, men heller ikke det er nemt.

Ifølge Xenia Zacho bliver hun nødt til at planlægge sin tur med hunden, så der ikke er risiko for, at der kommer nogen fremmede over for at klappe hunden. For så kan det gå helt galt, og hun kan bryde helt sammen.

Derfor forsøger hun så vidt muligt at gå på tidspunkter, hvor færrest muligt er ude. Det kan være, når folk spiser aftensmad, eller når folk er gået i seng.

- Jeg er bange for at møde mennesker, så jeg går en bestemt rute, hvor der ingen er, siger Xenia Zacho.

Xenia Zachos sag er efter en afvist klage nu endt hos Ankestyrelsen. Her har familien fået at vide, at der kan gå måneder, før hun får svar.

Imens fortsætter en knap to år lang kamp, og Xenia Zacho får det dårligere og dårligere.