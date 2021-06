Blodbad truer kendte V-folk

Nedturen i Venstre truer flere store profiler på deres politiske levebrød.

De risikerer at ryge ud af Folketinget ved næste valg, viser Altingets seneste mandatanalyse.

Den nok mest markante profil i farezonen er Troels Lund Poulsen, nuværende finansordfører og tidligere minister. Han tager dog risikoen for ikke at opnå valg ganske roligt.

– Det er en erhvervsrisiko ved at sidde i Folketinget. Men den kender jeg jo, og den er jeg helt trygt ved.

– Jeg er overbevist om, at det fundament, vi står på, betyder, at jeg bliver valgt. Så jeg er ikke grebet af panik eller ved at skifte til en anden kreds, fastslår han.

– Det er gået ned ad bakke siden formandsskiftet. Tror du virkelig, at udviklingen kan vendes?

– Ja, det tror jeg på. I politik forandrer tingene sig hurtigt. I sidste valgkamp var vi spået tilbagegang. Men vi fik et historisk valgresultat.

– Men det ser ikke ud, som om vælgerne synes, at det var en klog beslutning at skifte formand?

– Det koster altid, når man har været igennem så meget tumult, som vi har været det seneste år. Men man bliver omvendt belønnet for god borgerlig politik. Det skal vi nok få vist vælgerne, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Allerede i marts stod det galt til hos Venstre.

Stadig optimisme

Troels Lund Poulsens mulighed for at blive valgt er forbedret, efter at Britt Bager forlod Venstre til fordel for Det Konservative Folkeparti.

Mandatanalysen fra Altinget blev færdiggjort i slutningen af februar. På daværende tidspunkt lå Venstre i målingerne samme sted som i dag – omkring 13 procent.

Ud over Troels Lund Poulsen risikerer blandt andre Claus Hjort Frederiksen og Jan E. Jørgensen at miste deres plads.

Martin Geertsen risikerer ligeledes at ryge ud. Som sundhedsordfører har han ellers fået rigelig opmærksomhed under coronakrisen.

– Det er ’the name of the game’. Jeg prøver bare at gøre mig umage hver dag. Så synes jeg ikke, at man kan gøre mere. Jeg er røget ud af Folketinget før. Det kom jeg da igennem, lyder det fra Martin Geertsen.

– Det er ingen hemmelighed, at du i en årrække støttede Lars Løkke. Det må da være frustrerende at se, at det kun er gået nedad, efter at den nye mand har taget over?

– Overvejelser om lige præcis det spørgsmål holder jeg for mig selv.

– Okay, men ser du overhovedet muligheder for, at udviklingen kan vendes, så en mand som dig kan blive valgt igen?

– Det kommer til at lyde lidt mærkeligt, når man kan se meningsmålingerne. Men der er optimisme og harmoni i Venstre. Jeg oplever, at Venstre-folk ligesom jeg gør sig umage. Så kan man ikke forlange ret meget mere.

– Vil det sige at den nuværende formand kan vende udviklingen?

– Ja, det ved gud, han kan, fastslår Martin Geertsen.

Jan E. Jørgensen og Claus Hjort Frederiksen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Troels Lund Poulsen er opstillet i Østjylland. Han er en af tre magtfulde Venstre-folk i laget lige under formanden. Det trekløver tæller desuden Sophie Løhde og Karsten Lauritzen. Foto: RitzauScanpix/Emil Helms

Claus Hjort Frederiksen fylder 74 til efteråret og går efter genvalg. Men i Nordsjælland virker kun Sophie Løhde som et sikkert kort. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Martin Geertsen risikerer at miste pladsen, fordi Venstre i København er i knibe. Kun Tommy Ahlers virker som sikker på genvalg. Arkivfoto: Jens Dresling