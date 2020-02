Bo Hamburger stiller op for nyt politisk parti

Det Demokratiske Parti er et nyopstartet politisk parti, men partiet er på det seneste blevet en profil rigere i form af den tidligere cykelrytter Bo Hamburger. Partiet er først for nyligt blevet godkendt som parti.

Kigger man på Bo Hamburgers fødselsattest, vil han snart runde 50 år. Et faktum, der spillede ind, da han har valgte at kaste sig over en politisk karriere.

Efter flere år, hvor Bo Hamburger har flagret lidt rundt i forskellige erhverv, er han blevet politisk aktiv i forbindelse med, at han blev kontaktet af Det Demokratiske Parti.

- Deres overordnede vision om at lave kagen større i stedet for at få det største stykke af kagen er sympatisk, synes jeg. Nogle kernesager, der ligger mig rigtig meget på sinde, er folkesundhed, både på det mentale og fysiske plan, og det faktum, at der kommer flere og flere overvægtige, siger Bo Hamburger til Ekstra Bladet.

Bo Hamburger stiller op i Københavns Omegn. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix.

Bo Hamburgers noget ømtålelige omgang med sandheden er fortid ifølge hovedpersonen selv. Han håber, at vælgerne kan se bort fra tidligere fejl.

- Der er ikke flere lig i lasten. Så håber jeg bare, der er tilgivelse i samfundet. Men på den anden side kan jeg godt forstå, hvis folk siger, kan vi nu stole på ham, han har løjet en gang før, kan han så lyve igen, fortæller Bo Hamburger.

Partiets formand, Peter Hjorth, bekræfter, at Bo Hamburger er en del af det nye parti.

- Han er en meget varm og venlig person. Han har nogle gode meninger omkring forbedringer, som kan laves her i Danmark, siger Peter Hjorth.

Liberal økonomi og skattestop

Det fremgår af partiets hjemmeside, at de ønsker at oprette fem nye innovationsbyer, hvor skattefriheder, høje velfærdsydelser og kulturelle services vil tiltrække de bedste hjernekapaciteter i verden.

Innovationsbyerne skal generere en indkomst, der skal bruges på danske velfærdsydelser.

- Vi vil finansiere med en meget liberal økonomi, som baserer sig på innovation. Vi vil oprette innovationsbyer, som bliver nogle ret store områder fordelt over hele landet. Vi vil starte nogle virksomheder, der skal forske meget og være innovative indenfor grøn teknologi, fortæller Peter Hjorth

Desuden fremgår det af partiets arbejdsprogram, at de ønsker den potentielle manglende arbejdskraft, skal løses ved at håndplukke det nødvendige antal udlændinge.

- Konceptet er, at vi vil skaffe nogle dygtige udlændinge til Danmark. Så inviterer vi dem til Danmark på favorable vilkår, hvor de kan bo i de her innovationsbyer. De store danske virksomheder skal investere i de her byer, også vil de få adgang til den dygtige arbejdskraft, som selvfølgelig også vil bestå af dygtige danskere, udtaler Peter Hjorth.

Det Demokratiske Parti vil gentage Anders Fogh Rasmussens succes med et fuldt skattestop. I praksis betyder det, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned. I forlængelse heraf ønsker partiet, at der ikke skal være bo- og gaveafgifter for virksomhedsarvinger.