Bødskov forventer øget russisk aktivitet i Østersøen

Det nordiske samarbejde på forsvarsområdet er vigtigere end nogensinde. Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) med henvisning til Rusland og landets invasion af Ukraine.

Onsdag mødes de nordiske forsvarsministre i det nordiske forsvarssamarbejde Nordefco (Nordic Defence Cooperation) i Norge.

Her besøger de blandt andet den norske grænsevagt og observationsposter i byen Kirkenes, der grænser op til Rusland.

Ministrene skal drøfte eventuelle modsvar til det, der kaldes 'Ruslands aggressioner'.

- Der er krig i Europa for første gang i 70 år, men vi står også over for et regime og en Putin, som er en trussel mod fred og sikkerhed mod Europa, siger Bødskov med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

De nordiske lande har fokus på Østersøen, siger Bødskov.

- Det vi som nordiske forsvarsministre nu ser på, det er, hvilke konsekvenser det kan have for Skandinavien. Særligt for dansk, svensk, finsk og også de baltiske landes interesse.

- Og hvilke konsekvenser det vil have for Østersøen. Der er ingen tvivl om, at når vi ser frem, forventer vi, at der vil være et højere spændingsniveau i Østersøen, end vi hidtil har set.

- Det vil der være grundet øget russisk aggression og tilstedeværelse i Østersøen. Så vi skal diskutere, hvilket fællessvar vi har, siger Bødskov.

Det nordiske forsvarssamarbejde tæller foruden Danmark også Sverige, Norge, Finland og Island.

Bødskov understreger, at der aktuelt ikke er en russisk trussel mod hverken Danmark eller andre lande i forsvarsalliancen Nato. Men der skal holdes øje med russerne.

- Vi ser et Rusland, som hele tiden tester grænser og har gjort det i flere år. Rusland har tilsidesat al respekt for international retsorden. Senest med det modbydelige overgreb mod Ukraine og den ukrainske befolkning, siger Bødskov.

For nylig krænkede et russisk fly dansk luftrum.

Det russiske fly af typen Antonov 30 befandt sig øst for Bornholm. Det var meget kortvarigt i dansk luftrum, oplyste Forsvarets Operationscenter i begyndelsen af maj.

Det fik danske F16-jagerfly på vingerne som led i det såkaldte afvisningsberedskab. De fik afvist det russiske fly. Det forlod derefter dansk luftrum.

Flyet befandt sig kortvarigt også i svensk luftrum.

Det er uvist, om der var tale om en bevidst krænkelse eller ej.

Bødskov kalder det for 'totalt uacceptabelt'.

- Det er et led i det, som vi må forvente at kunne se ind i. Altså øget russisk tilstedeværelse og forsøg på at teste vores grænser, siger han.