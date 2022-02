Bødskov i knibe: Spørg min efterfølger

Spørg min efterfølger.

Det var i kort form den tidligere skatteminister Morten Bødskovs svar på kritiske spørgsmål til, hvorfor han ikke har fortalt Folketinget om belastende klimatal for plug-in-hybridbiler.

I november fik Bødskov en stor undersøgelse af plug-in-hybridernes klimabelastning fra Vejdirektoratet. Den viste, at bilerne forurener dobbelt så meget, som de skal, for at kunne kaldes grønne.

Også i knibe: Dokumentet, der presser Bødskov

Men den undersøgelse fik Folketingets partier ikke noget at vide om, selvom de spurgte, skriver DR og dagbladet Information.

Det har strittet lidt

Torsdag gjorde Enhedslisten kort proces og fyrede transportminister Benny Engelbrecht, fordi han ikke havde fortalt Folketinget om sorte klimatal ved bygning af veje og jernbaner.

Og nu er Bødskov altså havnet i en lignende armlægning med Folketinget.

Men efter fredagens regeringsrokade - hvor Bødskov skiftede Skatteministeriet ud med Forsvarsministeriet - så er sagen ikke længere Bødskovs problem, mener Bødskov.

Det fastslog han, da Ekstra Bladet konfronterede ham ved fredagens ministeroverdragelse, hvor han i øvrigt fik et stort, rødt skjold i ministergave:

- Hvorfor har du ikke lagt de tal frem, du har kendt dem siden november?

- Fordi der er lavet rigtig mange undersøgelser på området, der har strittet lidt i hver sin retning, lød det fra Bødskov, der dog ikke kom ind på, hvilke undersøgelser, der er tale om.

Læs mit svar

- Men uanset de andre undersøgelser, så har du jo kendt til de her tal. Er det vildledende?

- Nej, det mener jeg ikke. Og nu er der indkaldt til samråd om det, og det går jeg ud fra, at min efterfølger håndterer. Så det vil jeg overlade til ham.

Fortalte du de andre partier, at tallene eksisterede?

- Det kan du læse af det skriftlige svar, jeg har givet til Venstres Kristian Pihl Lorentzen, påpegede Morten Bødskov, der dog netop har påkaldt sig Pihl Lorentzens vrede, fordi han i efteråret ikke fik noget svar på sit spørgsmål.

De danske skatteydere har brugt omkring fire milliarder kroner på at give købere af plug-in-hybridbiler en særlig rabat for at køre klimavenligt. Men ifølge Vejdirektoratets undersøgelse er det kun fem procent af bilerne, der rent faktisk kører grønt.

Skatteministeren blev ultimo november orienteret om de afslørende tal. Men det fik altså ikke ministeriet til at oplyse Folketinget om dem 7. december som krævet.

V: Alvorligt

- Det er alvorligt, når skatteministeren vælger at svare mig, at de tal ikke findes, når de de facto findes i hans ministerium. Det går simpelthen ikke, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til DR.

Der er samråd - men altså med Bødskovs efterfølger, Jeppe Bruus - 10. februar.

Den nye skatteminister forklarede fredag til Ekstra Bladet, at han endnu ikke er i stand til at svare på spørgsmål i sagen med henvisning til, at han er helt ny på posten.