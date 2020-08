Bødskov: Skift bank, hvis direktøren beholder sin høje løn

Samfundet reddede bankerne og deres aktionærer under finanskrisen, så der er i dag er råd til store udbyttebetalinger og høje direktør-gager. Derfor skal branchen nu betale for Arnes tidligere pension, fastslår skatteministeren

Med en særskat på 1,5 milliarder kroner årligt vil S-regeringen lade finanssektoren betale for, at nedslidte skal kunne gå tidligere på pension. Et helt rimeligt indgreb, hvis man spørger skatteminister, Morten Bødskov (S).

Hvorfor skal bankaktionærerne betale for, at Arne og nedslidte kan komme på tidligere pension?

- Egentlig er det meget enkelt. Det danske samfund holdt hånden under hele finanssektoren under finanskrisen. Med svimlende milliardbeløb i garantier og store milliardbeløb i direkte indskud. Rigtig mange af dem, som mistede deres job under finanskrisen - fordi vi så en total uansvarlig adfærd i dele af finanssektoren - er folk, som dem regeringen gerne vil hjælpe nu.

- Derfor er det helt rimeligt, når vi hjalp finanssektoren i så stort omfang og fik dem på fode igen – og de så efterfølgende har fået store milliardoverskud, råd til store udbyttebetalinger og store gager til deres direktører, at de så også bidrager til, at de her faglærte og ufaglærte grupper - der har slidt og slæbt et langt liv på arbejdsmarkedet - kan få ret til en tidligere pension.

Tjener bankernes direktører og aktionærer for mange penge?

- Jeg kan bare konstatere, at når de siger, at de har det svært, så har de gennem de sidste tre år haft et overskud på næsten 100 milliarder. Det er ikke min definition på at have det svært.

- Finans Danmark siger, at de vil læsse regningen af på deres kunder. Så bliver det jo forbrugerne som kommer til at betale den tidlige pension – og ikke de rige bankdirektører og deres aktionærer?

- Det er deres valg. De kan jo også vælge at være med til at give de her grupper en solidarisk håndsrækning til at gå tidligere på pension. Men det kræver, de gør det.

- Og kigger på deres egne lønninger, deres honorarer til direktioner, deres udbyttebetalinger. Man skal huske på, at det er deres overskud, som vi beder om et ekstra samfundsbidrag fra. De har et stort overskud, som er blevet større de senere år. Men hvis de på ingen måde vil bidrage til, at nedslidte kan få flere år på pension, så vil jeg da opfordre kunderne til at skifte bank.

- Man skal generelt holde øje med bankernes gebyrpolitik. Så der er kun et råd: Hvis man har en bankdirektør, der fastholder sin meget høje løn og sine meget høje udbyttebetalingerne … på trods af det her. Så synes jeg, at man skal skifte bank.

Og ellers er der vel kun tilbage at nationalisere bankerne. Det går jeg ikke ud fra, at I er ude på?

- Nej. Det er vi ikke.

Beskæftigelsesministeren var onsdag også ude og sige til borgerne, at de skulle overveje at skifte bank, hvis de fik Arne-regningen. Video: Ernst van Norde