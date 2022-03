Bødskov udelukker at sende kampfly til Ukraine

Det er ifølge forsvarsminister Morten Bødskov (S) helt udelukket, at Danmark sender kampfly til Ukraine. Han udtrykker samtidig glæde over, at andre EU-lande har givet udtryk for det samme:

- Det overvejer den danske regering på ingen måde at gøre. Vi skal støtte ukrainerne. De har behov for vores solidaritet. Det har den danske regering også gjort. Og det bliver den ved med, siger han.

- Men vi skal ikke eskalere konflikten og bringe konflikten på et helt andet og nyt sted. Vi skal støtte, men ikke eskalere konflikten. Derfor er det et klart nej fra dansk side til den type af rygter.

- Jeg er glad for, at der er flere lande, der er af samme opfattelse og har været ude at afkræfte de her rygter.

Tvivl om kampfly

Internetmediet Politico skrev 28. februar på baggrund af en anonym ukrainsk regeringskilde, at ukrainske piloter allerede skulle være ankommet til Polen for at afhente kampfly til kamp mod de russiske styrker, der har invaderet Ukraine.

Politico noterede i sin artikel, at det var uklart, præcis hvilke fly der skulle blive doneret fra hvilke lande.

I et opslag på Twitter fra det ukrainske parlament nævnes Bulgarien som et af de lande, men den bulgarske premierminister afviste donationen over for Politico.

Et andet land, der blev nævnt i opslaget fra det ukrainske parlament, var Polen.

Defensiv alliance

Tirsdag stod Nato-chef Jens Stoltenberg ifølge nyhedsbureauet Reuters i Polen ved siden af den polske præsident, Andrzej Duda, og sagde, at Nato ikke vil sende soldater eller kampfly til Ukraine.

- Nato er en defensiv alliance. Vi søger ikke konflikt med Rusland, siger Stoltenberg.

Tirsdag beskriver forsvarsminister Morten Bødskov meldingerne om kampfly fra EU-lande til Ukraine som 'rygter':

- Det, jeg kan se, er, at der er flere lande, der er ude at afkræfte de her rygter.

- Hvad der kører i andre lande, er svært for mig at forholde mig til, siger han.