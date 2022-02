Bødskovs brøler på dag 1

TOM TRUSSEL: Den nye forsvarsminister var stor i slaget - åbnede for våbenhjælp til Ukraine. Men Danmark har slet ikke våben på lager, der kan sendes østpå

Morten Bødskov (S) indtog i fredags posten som forsvarsminister.

Og der gik ikke mange øjeblikke, før han var klar til at sende våben til Ukraine, hvor Rusland står opmarcheret på grænsen.

- Vi har fra dansk side ingen principiel modstand mod at hjælpe Ukraine - ej heller med våben, sagde den nyudnævnte minister til DR lørdag.

Igen mandag luftede Morten Bødskov muligheden for våbenhjælpen. Ta' den Putin.

- I forbindelse med den diskussion, der er opstået i Danmark omkring muligheden for at sende våben til Ukraine, har regeringen ikke nogen principiel modstand mod det, sagde han til TV2.

Men truslen var tom. Ukraine fik en lang næse. Putin må smile.

Ingen våben

Danmark har nemlig slet ikke nogen våben, vi kan sende til Ukraine.

Det erkender statsminister Mette Frederiksen (S) under sit første møde med den nye tyske kansler, Olaf Scholz.

- Der er nogle konkrete forespørgsler fra Ukraine, som vi ikke direkte kan være behjælpelige med, men vi arbejder videre, siger hun.

Samme besked lød i går morges, onsdag, fra forsvarschefen Flemming Lentfer.

- Vi har det, vi selv bruger, og som vi er i gang med at indfase i det danske forsvar, i den danske hær. Men jeg ser ikke for mig, at det er noget, vi skal donere, siger han.

Konkret har der været spekuleret i, at Danmark kunne sende missiler af fabrikatet Stinger til Ukraine. Men de er forældede.

Det er korrekt

Venstre opfordrer regeringen til at undersøge igen, om der er nogen våben, Ukraine kan få.

- Kig nu på, hvad der er af andre muligheder, siger forsvarsordfører Lars Chr. Lilleholt (V) ifølge Ritzau.

Ekstra Bladet har spurgt i Forsvarsministeriet, hvorfor Morten Bødskov allerede fra første dag stillede Ukraine våben i udsigt, når Danmark slet ikke har nogen overskydende funktionelle våben på lager.

Ministeriet svarer blandt andet pr. mail:

'Det er korrekt, at forsvarsministeren har udtalt, at Forsvaret er i besiddelse af et antal Stinger-missiler af ældre dato.'

'Danmark har stillet fire F-16 kampfly og en fregat til rådighed for Nato til styrket afskrækkelse og beskyttelse af Alliancens territorium. Hvis Nato ønsker yderligere bidrag, vil Danmark stille sig positivt overfor ønsket.'

'Regeringen og Forsvaret følger udviklingen i Ukraine tæt, set i lyset af den alvorlige situation.'

Bliver ikke dummere