Bøvl i baglandet: Usikkerhed om Løkkes Folketings-fremtid

Køge-Lejre-kredsen bekræfter kritisk dialog med den tidligere statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen.

Det skriver DAGBLADET Køge.

- Jeg kan bekræfte, at vi er i dialog med Lars, om han skal stille op. Lars har givet udtryk for, at han har nogle overvejelser om sin fremtid. Så derfor afventer vi, hvilken konklusion Lars når frem til.

Sådan skriver Venstres nyvalgte formand for Køge-Lejren kredsen Brian Strømsted i et svar til DAGBLADET efter den senere tids interne kritik og store mediebevågenhed omkring Lars Løkke Rasmussens nye bogudgivelse »Om de fleste - og det meste«. I bogen fastholder den tidligere statsminister sit ønske om et bredt regeringssamarbejde hen over den politiske midte - en linje som er direkte strid med den linje, partitoppen med formand Jakob Ellemann-Jensen i spidsen fremlagde for offentligheden i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Siden indholdet af bogen blev kendt, har store dele af Løkkes politiske bagland taget afstand fra den detroniserede formand. Lars Løkke ser ikke selv noget problematisk i at fastholde den linje, han og Venstre gik til valgkamp på i 2019. Løkke bekræfter skriftligt overfor DAGBLADET, at han er i løbende dialog med sin valgkreds - Køge-Lejre.

- Jeg havde møde med min kredsbestyrelse lørdag, hvor vi også talte om bogen og afvikling af det opstillingsmøde, der egentlig skulle have fundet sted på grundlovsdag, men blev corona-udsat. Jeg synes nu ikke bogens indhold er videre kontroversielt. Det var den linje, jeg gik til valg på sidste år, så overrasker næppe dem, der stillede mig op og valgte mig, skriver han.