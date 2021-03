Bolig-Kåre: Håber alle får Løkke-tilbud

Når Løkke kan få, så bør andre også ha'.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) glæder sig over, at den daværende oppositionsleder i 2012 gjorde en god leje til sin Nyhavn-luksus.

- Det er rigtig godt, hvis Jeudan udlejer til lave priser. Det vil jeg opfordre dem til at gøre også til andre mennesker, som måske har en lavere indkomst og har brug for et sted at bo i København.

- Jo flere billige lejebolig, desto bedre. Og jeg håber, det gælder uanset hvem der lejer det, siger han.

Bus eller Netto

Ekstra Bladet kunne i går afsløre, at Løkke for otte et halvt år siden flyttede ind på 175 kvm til 10.000 kroner pr. måned.

- Huslejen er vel så lav, at den kan betegnes som en gave?

- Det kan jeg ikke vurdere. Jeg synes bare, det er godt, hvis man udlejer billige boliger i København.

- Så boligsøgende kan bruge den her nyhed til at presse prisen?

- Der er jo en stor del af boligerne i København, som er huslejereguleret, som ligger måske ikke helt så billigt, men ikke meget over. Det kan jeg kun opfordre til, at så mange som muligt holder fast i, så man også kan bo i hovedstaden, hvis man kører bus eller sidder i kassen i Netto, siger Kaare Dybvad.

De nærmere detaljer om Løkkes lejeforhold ønsker ministeren ikke at gå ind i.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i Folketingssalen. Foto: Jens Dresling

Det rene galimatias

Selvom Løkke selv har prøvet at bo billigt til leje, så var han ikke begejstret, da regeringen med Kåre Dybvad i spidsen foretog indgreb mod Blackstone og andre boliginvestorer, som presser prisen på i vejret.

'TV2 News taler hele tiden og udelukkende om 'Blackstone-indgreb' (!) - men i virkeligheden er det jo et angreb på danske pensionskasser, ATP Ejendomme og ansvarlige danske ejendomsinvestorer. Selvfølgelig skal der gribes ind over for ublu huslejestigninger, men at forhindre investorer i at få forrentet deres investeringer i syv år er det rene galimatias!,' skrev han blandt andet på Facebook.

Selvom Løkke selv er lejer, er hans følelser for LLO (Lejernes Landsorganisation) heller ikke ligefrem lune.

- LLO kalder din husleje i 2012 uhyggeligt lav. De kunne nedlægge deres organisation, hvia alle lejere var så godt stillet.

- Det er da fint, hvis jeg kan yde et bidrag til det. Helt ærligt, jeg gider ikke folde det mere ud. Der var nogle særlige omstændigheder i 2012. Vi skulle flytte. Det gik stærkt. Jeg spurgte mig for. Og jeg er glad for, at jeg kunne komme ind her til en god husleje. En rigtig god husleje. Men også en midlertidig god husleje. Den matcher ikke det, jeg har betalt i mange, mange år, sagde han tirsdag aften.