Boligfup kan være skattebombe under Vanopslagh

Boligansvar: Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, risikerer skattesmæk for uberettiget brug af en af Folketingets lejligheder, vurderer skatteadvokater efter svar fra Skattestyrelsen. 'Ekstremt høj sandsynlighed' for, at han skal punge ud.

Sagen om LA-leder Alex Vanopslaghs uberettigede ophold gennem 29 måneder i en af Folketingets gratis lejligheder vil ikke dø. Onsdag aften kom det frem, at politiet nu efterforsker boligskandalen.

Og et nyt svar fra Skattestyrelsen til Ekstra Bladet tyder nu på, at den liberale toppolitiker kan få et kæmpe skattesmæk af huslejeværdien af den i forvejen uberettigede brug af folketingslejligheden.

Ekstra Bladet har talt med flere skatteadvokater, som på baggrund af svaret vurderer, at Vanopslagh står til torskegilde hos skattefar.

- Der er en ekstremt høj sandsynlighed for, at Alex Vanopslagh er skattepligtig af folketingslejligheden, siger Eduardo Vistisen, der er skatteadvokat med møderet for Højesteret og partner i Danish Tax Chambers.

Eduardo Vistisen gør sin stilling op på baggrund af både Skattestyrelsens svar og Alex Vanopslaghs handlinger, da han fik at vide, at han uberettiget havde haft en folketingsbolig i 29 måneder:

- Han agerer som en, der er taget med fingrene i kagedåsen, og så skynder han sig at opsige begge boliger.

Skatteadvokat Michael Bjørn Hansen kalder det 'logik for perlehøns', at Vanopslagh bør betale skat af værdien af Folketingets gratis bolig, efter at han selv har erkendt, at han ikke opfyldte betingelserne for at få en.

Begge skatteadvokater vurderer nemlig, at Vanopslagh, som uberettiget nød godt af folketingslejligheden, ikke lever op til de tre kriterier for skattefritagelse, som Skattestyrelsen oplyser til Ekstra Bladet.

Vanopslagh oplyste i sommeren 2020 til myndighederne, at han boede i Struer, hvilket udløste ret til en gratis lejlighed.

Men han boede reelt ikke i Struer, har han siden erkendt. Ikke nok til, at det kan udløse en gratis lejlighed, i hvert fald.

Som alle andre

- Vi er tilbage i de helt centrale skatteregler her. Og de siger, at det, man får stillet til rådighed såsom bil, bolig eller computer, det er skattepligtigt. Så har Folketinget nogle regler om, at de er undtaget fra de regler med deres folketingslejligheder, siger Michael Bjørn Hansen og fortsætter:

- Men hvis de betingelser ikke er opfyldt, ja, så falder vi tilbage på hovedreglen, og så bliver det skattepligtigt. Det er logik for perlehøns, siger den tidligere kontorchef i Skatteministeriet.

Han vurderer, at der kan være tale om en klækkelig bøde på 'godt 100.000 kroner' fra skattefar.

Bolig-fup: Freder Vanopslagh efter 'lange snakke'

Også Eduardo Vistisen mener, at der bør være tale om et mellemværende med skat, når han ser på sagens materie, da Vanopslagh ikke lever op til hverken kravet om at være i Folketingets Præsidium eller kravet om bopæl i Jylland.

- Han havde jo netop ikke havde bopæl i Struer ifølge cpr-lovgivningen; så cpr-mæssigt har han bopæl i København.

Men heller ikke den sidste betingelse for skattefritagelse lever LA-formanden op til, siger Eduardo Vistisen:

- Der må svaret være klart nej. Han var registreret med bopæl i Struer - og ikke uden for Jylland. Og da han finder ud af, at det er ulovligt, opsiger han både den ene og den anden bolig. Hvis han havde fået tildelt den efter stk. 6, havde han ikke skullet opsige den. Så var han på juridisk sikker grund.

Skattestyrelsen må hanke op

Skattestyrelsen oplyser i deres svar til Ekstra Bladet, at folketingsmedlemmer kun kan slippe for den generelle skattepligt af eksempelvis fri bolig, hvis de lever op til nogle helt bestemte betingelser i folketingsvalgloven:

Det gælder, hvis de enten er medlemmer af Folketingets Præsidium, hvis de bor uden for Sjælland, eller hvis de som sjællændere får en lejlighed, der er tilovers, når jyder og fynboer har fået deres.

De to første betingelser er ikke gældende for Vanopslagh. Og Folketinget vil ikke udtale sig om det sidste. Men scenariet er usandsynligt, da Vanopslagh som nævnt havde adresse i Struer.

Kritiserer Folketinget for at have særregler: Absurd

Professor i international skatteret fra Aarhus Universitet Anders Nørgaard Laursen vurderer - ligesom Skattestyrelsen - at Vanopslagh skal leve op til en af de tre betingelser for at kunne nyde godt af skattefriheden. Og han mener, at Skattestyrelsen nu bør gå ind i sagen.

- Jeg er ikke bekendt med Vanopslags private forhold, og jeg kan derfor ikke sige, om han opfylder betingelserne. Men nu, hvor Skattestyrelsen er opmærksomme på forholdet, vil det da være oplagt at forvente, at de undersøger sagen, siger han.

Fredet af kollegerne

Simon Kollerup er før blevet afsløret i at have brugt en folketingslejlghed mod reglerne. Dette har Folketinget brugt som argument for ikke at gøre noget i sagen om Alex Vanopslaghs bolig-misbrug, da det vil føre til forskellig sagsbehandling i Folketinget. Foto: Jens Dresling

Struer Kommune fastslog i marts, at Alex Vanopslagh ikke reelt boede fast i kommunen, sådan som partilederen selv havde oplyst til myndighederne og Folketinget.

Derfor måtte Vanopslagh til lommerne og betale sit tilskud til såkaldt 'dobbelt husførelse' på 30.000 kroner om året tilbage til Folketinget for de i alt 29 måneder, som han uberettiget havde haft en folketingslejlighed.

Men mere skete der ikke.

Det sørgede Vanopslaghs kolleger på Christiansborg for trods flere eksperters undren.

Folketinget vil ikke politianmelde LA-formand Alex Vanopslagh, selvom han har brudt regler for gratis bolig. Ellers vil det være forskelsbehandling, lyder det spøjse argument

Folketingets Præsidium henviste nemlig til en tidligere boligsag med socialdemokraten Simon Kollerup i centrum, hvor Folketinget heller ikke foretog sig noget.

Dermed slap Vanopslagh umiddelbart for et efterspil for sine urigtige oplysninger til myndighederne samt for uberettiget at have fået gratis tag over hovedet i det centrale København i 29 måneder.

Siden har en borger anmeldt Vanopslagh for bedrageri til politiet, der nu efterforsker sagen.

Ifølge skatteekspert Michael Bjørn Hansen vil en skattebøde komme op over 100.000 kroner - alt afhængig af værdien af Folketingets lejlighed.

Folketinget klapper i

Ekstra Bladet har stillet Folketinget en stribe spørgsmål om Alex Vanopslaghs boligfup.

Men danskernes parlament vil ikke svare på noget som helst.

Og det behøver Folketinget heller ikke. Det er nemlig fredet fra de ellers alment gældende regler om offentlighed i forvaltningen.

Ekstra Bladet har eksempelvis spurgt, om skattevæsnet har været inddraget i behandlingen af Vanopslaghs sag. Om Folketingets egne jurister har overvejet, om Vanopslagh bør beskattes af lejeværdien. Og hvad lejeværdien af en folketingslejlighed er.

Men det ønsker Folketinget altså ikke at svare på, fordi man ønsker at beskytte politikernes 'integritet':

- Vores linje er, at vi tilstræber åbenhed om generelle forhold, mens vi udviser tilbageholdenhed med oplysninger på personniveau. Det skyldes hensynet til medlemmernes privatliv og personlige integritet, oplyser Folketinget.