Boligordfører taget i boligfusk: 700 på venteliste

Officielt arbejder Socialdemokratiet for at bekæmpe det trængte boligmarked i København med dets alenlange ventelister.

Men, som Ekstra Bladet i dag afslører, har partiets boligordfører, Tanja Larsson, i København i årevis holdt fast i en andelslejlighed, selvom der er bopælspligt.

Og uden for foreningen tripper hundredvis af bolighungrende københavnere for at komme til.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der i øjeblikket minimum 700 på venteliste til en lejlighed i Skoleholdergården. Det er næsten dobbelt så mange, som der er lejligheder til blandt foreningens 390 andelsboliger.

Den lange venteliste svarer til en ventetid på fem år, før man kan regne med at blive tilbudt en andelsbolig.

Simultant med Tanja Larssons brud på boligreglerne er Socialdemokratiet i København yderst opmærksomme på det problem, som lange ventelister forårsager i storbyen.

Her ser man netop adgangen til andelsboliger som et godt alternativ til folk med almindelige indkomster.

'Desværre er der i dag meget lange ventelister til almene boliger, og de ventelister stiger i disse år. Derfor skal vi sørge for, at der også er et privat boligtilbud til førstegangskøbere og dem med almindelige indtægter, så presset på de almene boliger ikke vokser for meget,' skriver partiet i sit boligudspil 'København for alle' og understreger derefter, at det netop gælder andelsboliger:

'Det er vigtigt, at så mange som muligt kan købe deres egen bolig, hvis det er det, de ønsker. I dag er spændet mellem de billige lejeboliger og de dyre ejer- og andelsboliger blevet meget stort.'

Afsløret i snyd: Nu beklager hun

Går den, så går den.

Det synes at være fremgangsmåden hos boligordfører Tanja Larsson på det københavnske boligmarked.

Ekstra Bladet forsøgte før weekenden at få et interview med boligordfører Tanja Larsson om hendes brud på reglerne i sin andelsboligforening.

Efter flere forsøg på kontakt var det dog pludselig Socialdemokratiets pressechef, der overtog korrespondancen. Og det var også via pressechefen, at Tanja Larsson endte med at sende følgende korte, skriftlige citat:

'Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet, til nogle andre, som bor der, i for lang tid. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne, så jeg fremover overholder andelsboligforeningens vedtægter.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få opklaret, hvad Tanja Larsson konkret vil foretage sig for at 'bringe orden i sagerne'.