Rigmandsghettoerne på det københavnske boligmarked skal bekæmpes med hud og hård, lød det fra S-regeringen i denne uge.

Men samtidig har Socialdemokratiets egen boligordfører snydt sig til store gevinster på sin lejlighed. Ovenikøbet mens hun i årevis har boet gratis i hovedstaden på skatteydernes regning, kan Ekstra Bladet nu afsløre.

Efter Ekstra Bladets henvendelse om sagen har Tanja Larsson valgt at trække sig som boligordfører. Læs hendes kommentar nederst ...

Folketingets 50 eksklusivt beliggende lejligheder klos op ad Det Kongelige Teater er i udgangspunktet tænkt som en håndsrækning til folketingspolitikere, der har fast bopæl uden for Sjælland, så hverdagen på Christiansborg kan hænge sammen.

Boligordfører trækker sig: Misbrugte gratis politiker-lejlighed Sagen Kort: Tanja Larsson taget i boligfusk

Eller som Folketinget forklarer: så de 'ikke skal bruge tid og energi på at afdække boligmuligheder i København, men i stedet fra første dag kan koncentrere sig om det politiske arbejde'.

Søgte aktivt

Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at Socialdemokratiets boligordfører, Tanja Larsson, aktivt har ansøgt om og fået en gratis politiker-lejligheder, selvom hun har folkeregisteradresse på Sjælland og i forvejen ejer en lejlighed blot en cykeltur fra Slotsholmen.

Foreningen, hvor Tanja Larsson ejer en andel i København, har ca. 390 andelsboliger. Foto: Jonas Olufson

Der er ikke åbenhed i, hvilke politikere, der råder over folketingslejligheder. Men flere kilder fortæller til Ekstra Bladet, at Tanja Larsson ved adskillige arrangementer internt i Socialdemokratiet har fortalt, at hun fik råderet over en af folketingslejlighederne, i forbindelse med at hun i efteråret 2019 overtog Henrik Sass Larsens mandat i Folketinget.

Ligeledes bekræfter en række kilder, at Tanja Larsson fortsat råder over lejligheden og jævnligt ses bruge den.

Fakta: Her er reglerne for Folketingets lejligheder Folketinget ejer 50 lejligheder i tæt på Kongens Nytorv og 41 lejligheder i nær Glyptoteket i det indre København. Lejlighederne tilbydes MF’ere med fast bopæl udenfor Sjælland, så de 'ikke skal bruge tid og energi på at afdække boligmuligheder i København, men i stedet fra første dag kan koncentrere sig om det politiske arbejde.' Disse politikere modtager desuden et tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Er der derefter flere ledige lejligheder tilbage, kan de resterende folketingsmedlemmer ansøge om en lejlighed for ét folketingsår ad gangen. De modtager ikke tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Kilde: ft.dk

Brød regler, tjener fedt

Oplysningerne om Tanja Larssons folketingslejlighed stiller Ekstra Bladets afsløringer fra i sommer i et nyt lys.

I juli i år kunne Ekstra Bladet afsløre, at Tanja Larsson siden 2016 havde fremlejet sin andelslejlighed i Københavns Nordvestkvarter i strid med både kommunens bopælspligt og ikke mindst de vedtægter, hun som bestyrelsesmedlem i andelsforeningen i øvrigt selv havde været med til at håndhæve over for andre, økonomisk trængte beboere.

Det var sket, efter Tanja Larsson i 2016 flyttede ned til sine forældre i Faxe Ladeplads på Sydsjælland - en god times kørsel fra hovedstaden - i forbindelse med, at hun stillede op til kommunalvalget i Faxe.

Efter Ekstra Bladets afsløringer i sommer udtalte boligordføreren i en skriftlig meddelelse via Socialdemokratiets pressetjeneste, at hun 'havde haft rod i tingene', og at hun nu hurtigst muligt ville 'bringe orden i sagerne'.

Larsson lovede at sætte sin andel til salg, som i årene under den uretmæssige fremleje var steget over 150.000 kroner i værdi. I knap to af disse år har Tanja Larsson tilmed kunnet bo gratis i København, når hun passede hvervet som folketingsmedlem.

Fik Folketinget besked?

Reglerne for Folketingets lejligheder er, at de først skal tilbydes de folketingsmedlemmer, der har fast bopæl uden for Sjælland. Er der derefter flere lejligheder tilbage, kan også de, der ligesom Tanja Larsson har fast bopæl på Sjælland, aktivt ansøge Folketinget om at få en tildelt.

Dette har Tanja Larsson ifølge Ekstra Bladets oplysninger altså gjort tilbage i 2019.

Om hun i dén ombæring også huskede at informere Folketinget om, at hun faktisk selv ejede en lejlighed blot syv kilometer fra Christiansborg, står indtil videre hen i det uvisse.

Tanja Larsson: Jeg trækker mig Tanja Larsson har torsdag valgt at trække sig, efter Ekstra Bladet har kontaktet Socialdemokratiet med henblik på at få en kommentar til bolig-historien: - Jeg trækker mig som boligordfører med øjeblikkelig virkning. Jeg må konstatere, at jeg ikke har fået ryddet op i min boligsituation på trods af, at jeg i sommer satte min andelsbolig til salg via andelsboligforeningen med henblik på at sælge snarest muligt. Det er uacceptabelt, og derfor har jeg meddelt min gruppeformand, at jeg trækker mig som boligordfører. Jeg bruger nu alle mine kræfter på hurtigst muligt at få solgt andelsboligen og komme videre.” Ift. Tanjas meddelelse om, at hun trækker sig, er her kommentar fra gruppeformand i Socialdemokratiet Leif Lahn Jensen: - Jeg tager meddelelsen fra Tanja Larsson om, at hun trækker sig som boligordfører til efterretning. Den nye boligordfører er fra dags dato Rasmus Stoklund.

Dobbeltmoral i højeste potens

Boligminister Kaare Dybvad var ude med riven efter sin boligordfører i sommer. Nu har han fremlagt en nyt boligudspil. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Socialdemokratiet fremlagde så sent som tirsdag, sit boligudspil 'Tættere på II - byer med plads til alle', der blandt andet skal føre til, at også 'almindelige lønmodtagere kan bo i København'.

Tanja Larsson har som partiets boligordfører da også gentagne gange udnævnt sig selv som forkæmper for, at storbyens boligmarked ikke skal være forbeholdt eliten.

Dét har dog ikke afholdt socialdemokraten fra selv at tiltuske sig en gratis politiker-hybel for efterfølgende i strid med reglerne at tjene penge på at fremleje sin egen andelslejlighed. Og dermed altså netop afholde en almindelig lønmodtager fra at kunne købe sig ind på det trængte, københavnske boligmarked.

Efter boligminister Kaare Dybvad præsenterede det nye udspil, har der været larmende tavshed fra partiets boligordfører.

Boligministeren var i sommer ude efter sin boligordfører for at have forbrudt sig imod sin andelsboligforenings regler.

'Ift (i forhold til, red.) min ordfører er det selvfølgelig ikke i orden, man skal overholde andelsforeningens regler,' skrev Kaare Dybvad på Twitter.