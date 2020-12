Boligskatten falder næste år: Men ikke for alle

Staten giver alle boligejere en julegave: skattelettelser i 2021. Men de ikke kan smile, når de pakker gaven op.

Ude i kommunerne har man nemlig flere steder hævet grundskylden så meget, at det æder hele skattelettelsen og mere til.

Det viser en opgørelse over næste års boligskatter i kommunerne, som Nordea Kredit har beregnet.

- Hos boligejerne i de hårdest ramte kommuner, er stigningen så stor, at den mere end spiser den besparelse, som boligejerne får i kraft den af sænkede ejendomsværdiskattesats, siger chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

- Boligejerne vil derfor fortsat skulle betale flere penge i de samlede boligskatter i 2021, end de gør i år.

Se boligskatten næste år Nordea Kredit har regnet på boligskatten næste år. Se hvor meget du sparer eller skal betale mere i din kommune. Hele landet -870 0 -870 Kommune Ændring ejendoms-værdiskat Ændring grundskyld Samlet ændring (minus = besparelse; plus = merbetaling) Hørsholm -1.980 100 -1.880 Furesø -1.590 0 -1.590 Dragør -1.490 0 -1.490 Fredensborg -1.410 0 -1.410 Allerød -1.390 0 -1.390 Solrød -1.370 0 -1.370 Helsingør -1.340 0 -1.340 Greve -1.310 0 -1.310 Roskilde -1.300 0 -1.300 Vallensbæk -1.290 0 -1.290 Ballerup -1.280 0 -1.280 Hillerød -1.260 0 -1.260 Glostrup -1.240 0 -1.240 Brøndby -1.190 0 -1.190 Egedal -1.190 0 -1.190 Ishøj -1.140 0 -1.140 Tårnby -1.140 0 -1.140 Albertslund -1.130 0 -1.130 Høje-Taastrup -1.130 0 -1.130 Aarhus -1.130 0 -1.130 Køge -1.090 0 -1.090 Lejre -1.090 0 -1.090 Frederikssund -1.050 0 -1.050 Gribskov -1.040 0 -1.040 Vejle -920 0 -920 Odder -890 0 -890 Silkeborg -880 0 -880 Stevns -880 0 -880 Halsnæs -870 0 -870 Ringsted -870 0 -870 Fredericia -850 0 -850 Aalborg -840 0 -840 Kolding -820 0 -820 Faxe -810 0 -810 Holbæk -860 90 -770 Kerteminde -770 0 -770 Middelfart -750 0 -750 Fanø -740 0 -740 Esbjerg -730 0 -730 Syddjurs -730 0 -730 Nyborg -710 0 -710 Hedensted -700 0 -700 Holstebro -700 0 -700 Rødovre -1.130 430 -700 Sønderborg -700 0 -700 Rebild -650 0 -650 Faaborg-Midtfyn -640 0 -640 Slagelse -760 120 -640 Billund -630 0 -630 Struer -630 0 -630 Aabenraa -630 0 -630 Assens -620 0 -620 Frederikshavn -620 0 -620 Haderslev -620 0 -620 Nordfyns -620 0 -620 Varde -620 0 -620 Norddjurs -590 0 -590 Brønderslev -580 0 -580 Mariagerfjord -580 0 -580 Vejen -580 0 -580 Skive -570 0 -570 Hjørring -560 0 -560 Jammerbugt -560 0 -560 Vesthimmerlands -540 0 -540 Viborg -690 150 -540 Thisted -510 0 -510 Næstved -760 260 -500 Odsherred -650 150 -500 Lemvig -490 0 -490 Tønder -490 0 -490 Langeland -450 0 -450 Samsø -450 0 -450 Morsø -430 0 -430 Herning -710 380 -330 Randers -710 420 -290 Ikast-Brande -650 390 -260 Vordingborg -640 430 -210 Ringkøbing-Skjern -570 390 -180 Guldborgsund -500 360 -140 Horsens -720 580 -140 Svendborg -770 630 -140 Odense -840 710 -130 Lolland -390 270 -120 Favrskov -770 670 -100 Sorø -780 680 -100 Skanderborg -950 910 -40 Ærø -400 360 -40 Kalundborg -650 620 -30 Læsø -410 380 -30 Bornholm -440 450 10 København -1.380 1.520 140 Gentofte -2.320 2.620 300 Herlev -1.280 1.620 340 Gladsaxe -1.380 1.960 580 Hvidovre -1.120 1.960 840 Lyngby-Taarbæk -1.770 2.720 950 Frederiksberg -2.300 3.670 1.370 Rudersdal -1.920 3.320 1.400 Kilde: Nordea Kredit Vis mere Luk

Skattelettelserne er vedtaget af et stort flertal i Folketinget, som et plaster på såret fra de nye ejendomsvurderinger, der stadig fortaber sig i vintermørket.

I alt skal boligejerne betale en milliard kroner mindre i såkaldt ejendomsværdiskat.

Se ejendomsværdiskatten i din kommune i 2021 Så meget sparer boligejerne på den sænkede ejendomsværdiskat, sorteret efter største besparelse Ejendoms-værdiskat 2020 Ejendoms-værdiskat 2021 Besparelse Gentofte 28.990 26.670 -2.320 Frederiksberg 28.730 26.430 -2.300 Hørsholm 24.800 22.820 -1.980 Rudersdal 24.090 22.170 -1.930 Lyngby-Taarbæk 22.110 20.340 -1.770 Furesø 19.860 18.270 -1.590 Dragør 18.680 17.190 -1.490 Fredensborg 17.640 16.230 -1.410 Allerød 17.390 16.000 -1.390 Gladsaxe 17.210 15.830 -1.380 København 17.250 15.870 -1.380 Solrød 17.140 15.770 -1.370 Helsingør 16.800 15.460 -1.340 Greve 16.390 15.080 -1.310 Vallensbæk 16.200 14.910 -1.300 Roskilde 16.170 14.870 -1.290 Herlev 15.990 14.710 -1.280 Ballerup 15.930 14.650 -1.270 Hillerød 15.700 14.440 -1.260 Glostrup 15.510 14.270 -1.240 Brøndby 14.900 13.710 -1.190 Egedal 14.830 13.640 -1.190 Ishøj 14.290 13.150 -1.140 Tårnby 14.230 13.090 -1.140 Albertslund 14.070 12.940 -1.130 Høje-Taastrup 14.110 12.980 -1.130 Rødovre 14.100 12.970 -1.130 Aarhus 14.170 13.040 -1.130 Hvidovre 14.030 12.910 -1.120 Køge 13.590 12.500 -1.090 Lejre 13.600 12.510 -1.090 Frederikssund 13.220 12.170 -1.060 Gribskov 13.030 11.990 -1.040 Skanderborg 11.810 10.860 -940 Vejle 11.420 10.500 -910 Odder 11.180 10.290 -890 Ringsted 10.950 10.080 -880 Silkeborg 11.050 10.170 -880 Stevns 10.990 10.110 -880 Hele landet 10.900 10.030 -870 Halsnæs 10.790 9.920 -860 Holbæk 10.760 9.900 -860 Fredericia 10.670 9.820 -850 Aalborg 10.590 9.750 -850 Odense 10.450 9.610 -840 Kolding 10.210 9.390 -820 Faxe 10.050 9.240 -800 Favrskov 9.690 8.920 -780 Sorø 9.770 8.990 -780 Kerteminde 9.650 8.880 -770 Svendborg 9.600 8.830 -770 Næstved 9.540 8.780 -760 Slagelse 9.530 8.770 -760 Middelfart 9.420 8.670 -750 Fanø 9.200 8.460 -740 Esbjerg 9.160 8.430 -730 Horsens 9.060 8.340 -720 Syddjurs 9.060 8.330 -720 Herning 8.860 8.150 -710 Nyborg 8.860 8.150 -710 Randers 8.860 8.150 -710 Hedensted 8.810 8.110 -700 Sønderborg 8.790 8.090 -700 Holstebro 8.650 7.950 -690 Viborg 8.610 7.920 -690 Ikast-Brande 8.160 7.510 -650 Kalundborg 8.100 7.450 -650 Odsherred 8.160 7.510 -650 Rebild 8.180 7.530 -650 Faaborg-Midtfyn 7.970 7.330 -640 Struer 7.970 7.340 -640 Vordingborg 8.010 7.370 -640 Aabenraa 7.960 7.330 -640 Billund 7.880 7.250 -630 Assens 7.790 7.170 -620 Frederikshavn 7.780 7.160 -620 Haderslev 7.710 7.090 -620 Nordfyns 7.750 7.130 -620 Varde 7.800 7.180 -620 Brønderslev 7.330 6.750 -590 Norddjurs 7.420 6.830 -590 Mariagerfjord 7.240 6.660 -580 Vejen 7.230 6.650 -580 Ringkøbing-Skjern 7.150 6.580 -570 Hjørring 6.980 6.420 -560 Jammerbugt 6.990 6.430 -560 Skive 7.040 6.470 -560 Vesthimmerlands 6.750 6.210 -540 Guldborgsund 6.360 5.860 -510 Thisted 6.320 5.810 -510 Lemvig 6.140 5.650 -490 Tønder 6.120 5.630 -490 Langeland 5.660 5.210 -450 Samsø 5.610 5.160 -450 Bornholm 5.540 5.100 -440 Morsø 5.350 4.920 -430 Læsø 5.160 4.750 -410 Lolland 4.880 4.490 -390 Ærø 4.930 4.530 -390 Kilde: Nordea Kredit Vis mere Luk

Den gennemsnitlige husejer i Hørsholm skal derfor slippe knap 2000 kroner mindre i boligskat næste år.

Den udregnede boligskat i 2021 er for et gennemsnitligt hus i de enkelte kommuner. Regnestykket kan derfor se anderledes ud for den enkelte boligejer.

Faktisk ender den gennemsnitlige boligskat med at falde i 89 ud af 98 kommuner, viser Nordea Kredits beregninger.

Ni kommuner æder skattelettelse

I ni kommuner ender den samlede boligskat, som består af grundskyld og ejendomsværdiskat, med at stige. Det skyldes, at kommunerne har hævet grundskylden så meget, at statens skattelettelser bliver ædt op.

Det drejer sig om kommunerne: Bornholm, København, Gentofte, Herlev, Gladsaxe, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og Rudersdal.

Den største stigninger kommer i Rudersdag, hvor den gennemsnitlige husejer skal af med 1400 kroner mere i boligskat næste år.

Stopper ikke der

Og umiddelbart stopper skattestigningen i nogle kommuner ikke i 2021.

- Mange af de boligejere, der bliver hårdest ramt i 2021, har udsigt til en ekstraregning mere i 2022 og 2023, siger Lise Nytoft Bergmann.

- Som følge af den udsatte boligskattereform vil grundskylden nemlig fortsætte med at stige frem mod 2024, forklarer hun.

Stigningen bliver dog lidt mindre end i 2021, da regningen kun vil stige med 2,8 procent om året og ikke de 7 procent, der er lagt op til i 2021.