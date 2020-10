Bombe i FE-sag: Hjemsendte medarbejdere vender retur

De fem medarbejdere, der er blevet hjemsendt i skandale-sagen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, vender nu tilbage i arbejde.

Der erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell er det krav fra de borgerlige partier, der betyder, at medarbejderne - herunder FE-chef Lars Findsen - vender retur. Ellers ville partierne ikke støtte det udspil til en undersøgelse, som regeringen er kommet med.

De pågældende medarbejdere kommer dog ikke tilbage til de samme stillinger, men til funktioner på et tilsvarende lønniveau, erfarer Ekstra Bladet. Dog ikke i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tidligere i dag er det kommet frem, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) har åbnet for, at de pågældende medarbejdere kan komme tilbage. Men nu er det altså en realitet, at hjemsendelserne er trukket tilbage.

- Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indledt en dialog med de fem medarbejdere, der er tjenestefritaget, om at varetage stillinger, der ikke relaterer sig til efterretningstjenesten, har Bramsen skrevet i et svar til Folketinget.

De medarbejdere, forsvarsministeren tidligere har hjemsendt, er FE-chef Lars Findsen, tidligere departementschef Thomas Ahrenkiel, der var FE-chef til 2015, samt yderligere tre medarbejdere.

Dybt fortroligt samarbejde

Weekendavisen har afdækket, at sagens kerne er et dybt fortroligt samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at hente data fra internationale kabler, som FE har adgang til.

Et samarbejde, som ifølge Weekendavisen blev etableret i slutningen af 1990'erne af den daværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.

Sidenhen er samtlige forsvarsministre blevet informeret grundigt om aftalen, har Weekendavisen beskrevet.

Har indhentet oplysninger

Nu er der kommet fokus på den dybt fortrolige aftale, da det tilsyn, der skal holde øje med FE, har udtalt en skarp offentlig kritik. Tilsynet peger på, at FE har indhentet oplysninger om danske statsborgere, som muligvis strider mod loven.

På baggrund af tilsynets kritik har forsvarsminister Trine Bramsen reageret skarpt ved at hjemsende Lars Findsen, Thomas Ahrenkiel samt yderligere tre ledende medarbejdere i FE.

Desuden bliver der indledt en kommissionsundersøgelse af sagen.