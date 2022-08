Bombe i Fredericia-sag: Centrale vidner ikke afhørt

Det var en meget omfattende efterforskning fra Sydøstjyllands Politi, der førte til, at Statsadvokaten i Viborg i juni måned besluttede, at der ikke skulle rejses tiltale mod Fredericia Kommunes tidligere borgmester og forhenværende kommunaldirektør for muligvis at have haft en upassende relation.

Politiet havde ikke fundet 'sådanne sikre beviser', som man vurderede, ville kunne føre til dom for pligtforsømmelse som følge af inhabilitet. Derfor blev de ikke tiltalt.

Sydøstjyllands Politi havde i den over et år lange efterforskning vendt hver en sten og afhørt en lang række vidner.

Men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at politiet ikke har afhørt i hvert fald to centrale vidner, der har haft oplevelser, som kunne belaste den tidligere borgmester og kommunaldirektør.

Artiklen fortsætter under videoen...

Annonce:

Video fra natklub viser tæt dans med Fredericias eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S) og kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

Belastende vidneforklaringer

Arbejdsretten har offentliggjort kendelsen i den voldgiftssag, som Djøf på vegne af den tidligere kommunaldirektør anlagde mod Fredericia Kommune, efter hun blev bortvist.

Det var ikke berettiget, at kommunaldirektøren blev bortvist, men der var grundlag for en afskedigelse, lød afgørelsen, der faldt 8. august.

Ekstra Bladet har læst hele kendelsen, hvor en række vidner fortæller om oplevelser, der antyder, at den tidligere borgmester og kommunaldirektør har haft en særdeles tæt relation.

Men to af de vidner fortæller også, at de ikke har været en del af politiets efterforskning.

Annonce:

- Det er meget overraskende, at disse vidner, som er afhørt i voldgiftssagen, ikke er blevet afhørt af politiet. Politiet har givet et billede af en meget omfattende og grundig undersøgelse, som af uforklarlige grunde ikke har omfattet disse vidner, som har markante observationer og vurderinger, siger forvaltningsekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og fortsætter:

- Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at voldgiftsretten har konkluderet, at selv med disse vidner kan det ikke dokumenteres, at der har været en for nær relation mellem borgmester og kommunaldirektør. Men det efterlader stadig et åbent spørgsmål: Kunne politiets efterforskning have taget nye retninger, hvis disse vidner var blevet afhørt?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Da alt var fryd og gammen i Fredericia Kommune. Alle tre er fortid. Foruden borgmesteren og kommunaldirektøren er økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard (yderst til højre) også stoppet. Foto: Peter Leth-Larsen/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Skulle bare væk

Et af vidnerne er en mangeårige ansat i Fredericia Kommunes kommunikationsafdeling.

I kendelsen fremgår det, at hun havde en oplevelse af, at Annemarie Zacho-Broe og Jacob Bjerregaard 'havde en anden omgang med hinanden end den, som er sædvanlig for en borgmester og en kommunaldirektør.'

Deres omgang med hinanden 'fremstod som kærlig med kram og kommentarer,' er hun citeret for at sige.

Annonce:

Medarbejderen oplevede det som uprofessionelt, ligesom det både var ubehageligt og grænseoverskridende for hende og andre på rådhuset.

Hun husker blandt andet en episode, hvor hun kom op på rådhuset to timer før et prisarrangement.

'Hun kom selv omkring kl. 14, men blev meget ubehageligt berørt over, at der lød latter og fjant fra A's (kommunaldirektøren, red.) kontor. Hendes umiddelbare reaktion var, at hun bare skulle væk.'

Men politiet har altså af uvisse årsager ikke fundet det nødvendigt at inddrage den pågældende medarbejders oplevelser i den meget grundige efterforskning.

I kendelsen fremgår det, at kommunaldirektøren afviser, at der skulle være sket noget upassende på hendes kontor, eller at hun udbrød i en 'grænseoverskridende latter.'

Ifølge kommunaldirektøren hænger den belastende forklaring sammen med, 'at kommunikationsafdelingen havde et meget dårligt forhold til borgmesteren.'

Annonce:

Vidne så dem holde i hånd

En anden, som Sydøstjyllands Politi ikke har afhørt, er Vejens mangeårige kommunaldirektør, Ole Slot, der i forbindelse med et KL-møde i Aalborg i 2019 så Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe holde i hånd til et socialt arrangement.

'Han husker det sådan, at de sad ved et bord med hænderne bag ved stolene og holdt hinanden i hånden, hvilket han oplevede som udtryk for, at der var en helt upassende forbindelse mellem dem,' fremgår det i kendelsen.

Men ifølge Annemarie Zacho-Broe må Vejen Kommunes kommunaldirektør siden 1997 enten have set syner, eller også har den erfarne embedsmand talt usandt i voldgiftssagen.

For ifølge den tidligere kommunaldirektør holdt de ikke i hånden, men hun erkender, at hun og den daværende borgmester dansede tæt til et arrangement i Aalborg, men 'de kyssede ikke.'

Flere bevidnede Annemarie Zacho-Broes og Jacob Bjerregaards dans, hvilket har givet anledning til spekulation og rygtespredning om deres relation.

Annonce:

Ikke mindst fordi de to også dansede særdeles tæt i december 2018 efter byrådets julefrokost, hvilket Ekstra Bladet har kunnet dokumentere via en video, der også har været en del af politiets efterforskning.

Ekstra Bladet har spurgt Sydøstjyllands Politi, hvorfor to centrale vidner ikke er blevet afhørt i sagen, når man har påstået, at man har været meget grundig.

Men det har politiet afvist at svare på med henvisning til, at sagen er endeligt afgjort, og at voldgiftsretten også nåede frem til, at det ikke kunne bevises, at der havde været en intim relation mellem Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe, der gjorde dem inhabile.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra de to, der gennem hele forløbet har nægtet, at de skulle have haft en upassende relation.