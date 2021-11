Bombe under Aggesen: Borgmesterdrømmen vakler

Simon Aggesens drøm om borgmesterposten på Frederiksberg kan smuldre, efter røde partier åbner for at pege på blå kandidat

Det ser sort ud for de grønne konservative på Frederiksberg.

Borgmester Simon Aggesen kan være på vej mod sit politiske Waterloo, efter en række røde partier i kommunalbestyrelsen nu åbner for at pege på Venstres borgmesterkandidat, Jan E. Jørgensen, frem for 34-årige Aggesen.

Tirsdag eftermiddag har Politiken løftet sløret for planen hos den såkaldt grønne koalition på Frederiksberg, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og andre løse kandidater, der kan sætte et punktum for 112 års konservativt styre på Frederiksberg, uanset om vælgerne stemmer til højre eller venstre for midten.

Ekstra Bladet har fået bekræftet planen fra flere af partierne i valgkoalitionen, der ikke ønsker at lade sig interviewe om muligheden for at pege på en Venstre-borgmester, hvis der ikke er rødt flertal.

Simon Aggesen var ikke, til at få i tale, da Ekstra Bladet møde ham foran TV 2.

Uværdigt flyverskjul

Hos Enhedslisten, der er med i den grønne koalition, vil Pelle Dragsted dog gerne sætte ord på udsigterne.

Han forventer og håber på et rød-grønt flertal efter valget. Men vil ikke udelukke en Venstre-borgmester på Frederiksberg, hvis der kommer et spinkelt blåt flertal.

- Intet er afgjort, hvis der kommer et blåt flertal. Vi noterer os, at der er to blå kandidater til borgmesterposten, og de sidste dages udvikling tæller ikke til Simon Aggesens fordel, siger Pelle Dragsted til Ekstra Bladet.

- Det er ikke værdigt at gå i flyverskjul i stedet for at stille sig op og svare på spørgsmål i en valgkamp, fortæller han.

Tidligere på valgdagen valgte Simon Aggesen at udeblive fra et planlagt besøg på et valgsted på Frederiksberg.

