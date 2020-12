Bombe under Støjberg: Urigtigt og misvisende

Inger Støjberg (V) er i den grad i skudlinjen i den delberetning, som Instrukskommissionen netop har afleveret.

I rapporten bliver det således slået fast, at Støjberg direkte har givet misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget i sagen om den ulovlige instruks om adskillelse af asylpar.

Dette skete bl.a. under et samråd i Folketinget 1. juni 2017.

Her 'fremkom Inger Støjberg med en række udtalelser vedrørende ordningen uden undtagelser, som efter kommissionens opfattelse samlet set tegner et urigtigt billede af forløbet den 10. februar 2016.'

Det var denne dato, at Støjbergs ministerium udsendte en pressemeddelelse med den ulovlige instruks om at adskille alle parrene uden undtagelse.

Instruks om asylpar var klart ulovlig

Instrukskommisionen fortsætter i beretningen:

'Den beskrivelse af ordningen, som blev givet under samrådet, fremgik af talepapiret og beredskaberne og var således udarbejdet af embedsværket. Uanset dette har kommissionen fundet, at Inger Støjberg ikke kan have været i tvivl om, at hendes beskrivelse under samrådet af den ordning, der den 10. februar 2016 blev fastlagt i pressemeddelelsen, var urigtig og misvisende.'

'Den urigtige og misvisende beskrivelse af disse forhold blev senere gentaget i flere folketingsbesvarelser og efterfølgende samråd. Kommissionen har desuden fundet, at Inger Støjbergs omtale af fire piger, som var blevet 'reddet', var misvisende og med til at tegne et billede af ordningens virkning, som omstændighederne i sagerne ikke gav grundlag for,' lyder det.