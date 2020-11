Bommert gav journalist adgang til fortroligt EU-ministermøde

En hollandsk journalist lykkedes fredag med at hacke sig ind til et videomøde med EU's forsvarsministre.

Sikkerhedsbristen skyldtes en fejl af Hollands forsvarsminister, Ank Bijleveld, som på det sociale medie Twitter havde delt et opslag af sig selv, mens hun deltog i mødet.

På billedet kunne man imidlertid også se fem af de seks cifre, som skulle bruges til at logge ind til mødet.

En vaks Twitter-bruger tippede derefter journalisten Daniel Verlaan om koden, og Verlaan fandt herefter let frem til det manglende tal i koden, melder den hollandske tv-station RTL.

Journalisten loggede herefter på til mødet, og EU's udenrigschef, Josep Borrell, måtte overrasket spørge ham, hvem han var.

- Jeg er en journalist fra Holland, svarede Verlaan og blev mødt af flere grin fra gruppen af forsvarsministre.

Herefter spurgte Borrell journalisten, om han vidste, at han var til et hemmeligt møde, og at hans tilstedeværelse var ulovlig.

Det fik Verlaan til at undskylde og forlade gruppechatten igen.

- Det her viser endnu engang, at ministre bliver nødt til at indse, hvor forsigtig man er nødt til at være på Twitter, siger Rutte.

Forsvarsministeriet i Holland kalder sikkerhedsbristen en 'dum fejl', og Twitter-billedet er blevet fjernet.

Bijleveld sidder for tiden i karantæne derhjemme. På billedet kunne man se, hvordan hun arbejder ved sit køkkenbord.

For nylig havde Danmark en sag, hvor en person, som udgav sig for at være den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja, snød sig med til et dybt fortroligt virtuelt møde i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn.