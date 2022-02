Bonus-skævert: Rossen fik 50.000 - Helge fik 0

At den tidligere stabschef i Statsministeriet, Martin Rossen, har en helt særlig plads i Mette Frederiksens bog, har aldrig været nogen hemmelighed.

Senest kunne Ekstra Bladet afsløre, at Rossen høstede en kæmpe bonus på 50.000 kroner for bare et års arbejde i Statsministeriet. Engangsvederlaget blev tilmed udbetalt hele 12 måneder efter, at top-socialdemokraten i juli 2020 var skiftet til en direktørstilling i Danfoss-koncernen.

Men nu viser det sig, at der også er tale om særlig god behandling af den tidligere spindoktor ift. en anden af hans eks-kolleger fra spinkollegiet under S-regeringen.

Ekstra Bladet har således fået aktindsigt i lønforholdene for en af de øvrige særlige rådgivere, der stoppede forud for regeringens bevilling af over en mio. bonus-kroner til dens spindoktorer.

Nul kroner

Og i tilfældet Helge Toksvig Bjerre, der frem til oktober 2020 var særlig rådgiver for indenrigsminister Kaare Dybvad i dennes tid som boligminister, er der udbetalt et stort rundt nul.

'Ministeriet kan i den forbindelse oplyse, at Helge Toksvig Bjerre ikke har modtaget engangsvederlag i perioden, hvor han var ansat som særlig rådgiver for boligministeren,' fremgår det i en afgørelse til Ekstra Bladet.

Helge Toksvig Bjerre, som ses yderst tv., blev ikke belønnet med bonus, selvom han blev på regeringens spinhold i længere tid end Martin Rossen. Helt præcist fik han nul kroner. Foto: Marius Renner

Det står i skærende kontrast til det svar, som Ekstra Bladet forrige uge modtog fra Statsministeriet.

Her fremgår det, at både Martin Rossen og Sara Vad, der også er stoppet i Statsministeriet, blev belønnet med udgangspunkt i deres 'ansættelsesperiode':

'Det kan bekræftes, at engangsvederlagene til Martin Rossen og Sara Vad er tildelt for samme periode, og at der også her er taget højde for ansættelsesperiode. Engangsvederlaget til Sara Vad Sørensen vedrører således perioden fra sommeren 2019 til maj 2021, og engangsvederlaget til Martin Rossen vedrører perioden for sommeren 2019 til juli 2020.'

Bader i bonusser

Ekstra Bladet kunne allerede i forrige uge afsløre, at Mette Frederiksens (S) spindoktorer bader i bonusser. I alt 1.045.000 kroner er blevet udbetalt til 18 ud af 26 særlige rådgivere for deres 'indsats i regeringsperioden 2019-2021'.

Men udbetalingen til Martin Rossen fremgår ikke af Økonomistyrelsens oversigt over bonusserne.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Helge Toksvig Bjerre.

Martin Rossen og Sara Vad afviste i sidste uge at kommentere deres bonusser direkte, men bemærkede i en mail gennem Danfoss' pressetjeneste, at de fandt det 'helt naturligt' at få løn for deres arbejde i Statsministeriet, men at de ikke kendte til årsagen bag den store forsinkelse.

Massiv kritik

Ekstra Bladets afsløringer af regeringens spin-bonusser har de seneste uger kastet massiv kritik af sig. Ikke mindst, da det kom frem, at bonusser til Mette Frederiksens aftrådte rådgivere, Martin Rossen og Sara Vad, var blevet holdt skjult.

- Det er et underligt signal at sende, at en rød statsminister med et erklæret mål om at bekæmpe uligheden udbetaler en bonus til en velhavende topchef oven på et år, hvor uligheden fortsat bare vokser, og hvor der ikke har været råd til at belønne vores ikke særligt vellønnede frontlinjearbejdere, lød det fra politisk ordfører Sikandar Siddique (FG).

Også Dansk Folkeparti kritiserede bonusfesten.

- Jeg finder det dybt problematisk, ja nærmest uetisk, at en for længst afgået spindoktor får en bonus med tilbagevirkende kraft, mens han nu sidder i en betroet stilling i en større dansk virksomhed med tunge interesser i dansk politik, sagde gruppeformand Peter Skaarup i forrige uge.