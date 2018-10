Borger fik fjernet sit Tibet-flag: Embedsmænd jublede over manglende medieomtale

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune beklager forløbet omkring et arrangement i 2017, hvor embedsmænd i kommunen bad en borger om at fjerne et tibet-flag. Embedsmændene glædede sig efterfølgende

Embedsmænd i Københavns Kommune bad tilbage i 2017 en borger om at fjerne et Tibet-flag efter kinesisk pres. Bagefter glædede forvaltningen sig over, at episoden ikke blev omtalt i et indslag på TV2 Lorry.

Det viser mails fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som Radio24syv har fået aktindsigt i.

'Lidt lækker omtale om de kinesiske træer i Lorry', skriver en embedsmand, efterfulgt af en smiley, til sine kollegaer.

'Ja, vi havde et super arrangement på Tåsinge Plads. Alt flaskede sig trods spænding til det sidste, da en borger stillede op med et tibetflag. Vi fik det hele landet, og dejligt at Lorry ikke tog den potentielle konflikt med', lyder responsen fra en anden embedsmand, fremgår det af Radio24syvs aktindsigt i korrespondencen.

Alex Vanopslagh (LA), der sidder i Borgerrepræsentation kalder sagen for 'skræmmende' og 'fuldstændig uacceptabel'.

- Det er skræmmende at selv ned på en mindre kommunal begivenhed, er der det her pres fra de kinesiske myndigheder og de kinesiske diplomater, og at det virker.

- Det er ikke kun på højt politisk niveau. Det er også på det kommunale niveau, hvor man giver efter, og ligefrem jubler over at der ikke er fokus på en eventuel konflikt, siger Alex Vanopslagh til Radio24syv.

Episoden fandt sted under et arrangement på Tåsinge Plads på Østerbro 8. november 2017. Her skulle nogle særlige kinesiske træer plantes. Til stede var den kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying.

Da arrangementet var i gang, lagde den kinesiske delegation ifølge Radio24syv pres på forvaltningens embedsmænd og truede med at forlade arrangementet.

Årsagen var, at en borger havde hægtet et lille Tibet-flag på sit halstørklæde. Embedsmændene fra forvaltningen bad derefter borgeren om at fjerne Tibet-flaget. Og det gjorde hun.

Enhedslistens teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, beklager forløbet.

- Det var en forkert praksis, og det er ikke forvaltningens ansvar at føre udenrigspolitik på den måde her, siger hun til Radio24syv.