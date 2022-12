Borgere får kompensation for afskaffelse af helligdag

Borgere, der skal arbejde den helligdag, SVM-regeringen vil afskaffe, vil få en form for kompensation.

Det udtaler beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fredag i en mail til Ritzau.

- Vi er i en helt særlig situation, som kræver, at vi alle bidrager. Vi vil fremsætte et nyt lovforslag, hvor vi fjerner en helligdag – og i stedet gør den til en arbejdsdag, hvor lønmodtageren får kompensation, hvis man er på arbejde, skriver hun.

Ritzau ville gerne have spurgt Ane Halsboe-Jørgensen, hvilken form for kompensation der kan blive tale om. Det har dog ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra ministeren fredag.

Pengene, der ville komme som følge af en sløjfet helligdag og et dermed øget arbejdsudbud, skal ifølge regeringen bruges til at finansiere de øgede udgifter, der kommer i forbindelse med, at Danmark de kommende år skal øge udgifterne til forsvaret til to procent af bnp.

Det er en opgave, der med afskaffelsen bliver et fælles ansvar, lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen.

- Vi står også i en situation, hvor vi mangler penge til at finansiere de øgede udgifter til vores forsvar og vores fælles sikkerhed i Danmark.

- Og det er netop derfor, at vi foreslår, at danskerne bidrager ved at gå på arbejde en ekstra dag om året - og bliver kompenseret for det, skriver ministeren.

Siden onsdag, hvor den nye regering fremlagde regeringsgrundlaget 'Ansvar for Danmark', har den eventuelle afskaffelse af en helligdag fyldt meget.

Blandt andet har spørgsmålet været, om man skal arbejde mere, uden at få mere i løn.

Hvilken helligdag, der eventuelt skal afskaffes, er ikke sikkert. Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) bliver det 'givetvis' store bededag.

Der har en gang før været tale om at afskaffe store bededag.

I 2007 foreslog Dansk Erhverv, at helligdagen skulle afskaffes. Det blev dog dengang afvist.

