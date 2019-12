Borgere i oprør: - Han er en pamper

1 af 15 – Han har gjort meget for Rødovre, så jeg er ligeglad med, at han har en bil. Lad ham nu køre i den, til han er færdig, siger Lise-Lotte Jensen på 71. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

2 af 15 – Det er peanuts. Han skal jo bruge en bil at komme rundt i. Han har været en god borgmester, siger Elsebeth Buch, der har boet i Rødovre i ni år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

3 af 15 – Det er et problematisk signal at sende til borgerne, synes jeg, siger Jesper Damtoft på 28. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

4 af 15 – Det er forkert, og det hører ingen steder hjemme, siger Ib Jørgensen på 67, som har boet i Rødovre i ca. 40 år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

5 af 15 – Det undrer mig, at han ikke bare cykler på arbejde. Men ellers har jeg ikke noget at udsætte på ham som borgmester. Han kunne dog godt prioritere andre sportsgrene end lige ishockey, siger Eric Hansen på 41. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

6 af 15 – Den bil, han har, er passende for en borgmester. Jeg synes ikke, Ekstra Bladet kan være bekendt at ligge på lur på den måde, det er at gå i for små sko, siger 75-årige Preben Kjærsgaard. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

7 af 15 – Det er en hetz mod borgmesteren. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Ekstra Bladet skal bruge fire sider på noget så ligegyldigt som det, siger Mogens Petersen, som har boet i Rødovre i 45 år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

8 af 15 – Det er ikke okay. Han skal holde sig inden for rammerne, som alle os andre. Men udover det så har han gjort et stort stykke arbejde for kommunen, siger Hanne Andersen, som er 59 år og har boet i Rødovre siden hun blev født. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

9 af 15 – Jeg synes, han er en god borgmester. Han er god til at prioritere børnene i kommunen. Men jeg synes ikke, det er okay, hvis han kører rundt på borgernes regning, siger Louise Svendsen på 29 år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

10 af 15 – Det er totalt gak-gak, det han foretager sig. Min mand og jeg har snakket om, at det er på tide, der kommer nye kræfter til, siger Susanne Ekwald på 60. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

11 af 15 – Jeg har altid stemt på ham, men hvis det er imod reglerne, det han foretager sig, så er det ikke i orden. Rødovre går for at være en fattig kommune, så jeg synes ikke, vi har råd til noget så ekstravagant, siger Bent Pedersen på 70. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

12 af 15 – Jeg synes, det er helt fint, at han har en bil, fordi han har været en god borgmester altid. Men jeg bliver irriteret over, at han bryder reglerne og kører den korte vej på arbejde. Hvis han gik i stedet, kunne han også tabe sig lidt, siger Bettina Collin på 48. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

13 af 15 – Han pisser på os borgere rent ud sagt. Han tror, han er en verdensmand, men jeg synes ikke, han har været en god borgmester, siger Lis Houg på 59. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

14 af 15 – Han skulle hellere gå af i dag end i morgen, hvis det stod til mig. At det skulle være en socialdemokratisk kommune, det mærker vi ikke meget til, siger Majbrit Larsen på 63. Hun har boet i Rødovre i omtrent 30 år og kan ellers godt lide at bo i kommunen, siger hun. Foto: Rasmus Flindt Pedersen