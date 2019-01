Borgere ville rive politikere ud af rådhus

Med følelserne uden på tøjet, fakler i hånden og buhråb gik op mod 300 vrede danskere til angreb mod lokalpolitikerne på Frederiksberg Rådhus.

Et flertal på rådhuset er nemlig gået med til at sælge de tre ejendomme, Peter Bangs Hus, Svalegården og Den Sønderjyske By til den berygtede og udskældte amerikanske kapitalfond Blackstone.

Udskældt kapitalfond Vis mere Luk

Men et skøde fra 1932 viser, at beboerne faktisk har førsteret til at købe de lejligheder, som de har lejet. Problemet er bare, at politikerne aldrig har spurgt dem. Eller som beboerformanden Søren Berg formulerede det på Rådhuspladsen:

- Vi vil høre politikerne, hvorfor de hellere vil hjælpe Blackstone frem for deres egne borgere, sagde Søren Berg til forsamlingens store bifald.

Gennem flere måneder har beboerne forsøgt at få annulleret handlen, der blev indgået mellem Frederiksberg Boligfond og Blackstone.

Rævekager

Mandag aften måtte politikerne gå til møde på rådhuset akkompagneret af slagsangene ' De skal ud, De skal ud', 'Kommunen bager rævekager' og 'skødefuskeri, det er luskeri'.

Beboerne havde medbragt brændende fakler og bagt rævekager for at vise deres utilfredshed. Under protestsangene blev gardinerne rullet for på rådhuset.

Rikke Procida fra Den Sønderjyske by kan ikke forstå, hvordan politikerne kunne lade salget ske. - Det er godt, at vi får råbt dem op. Jeg føler mig svigtet af politikerne, og de sidder bare bag lukkede døre, uden at man høre noget fra dem, siger hun med banneret i hånden.

Kommunen undlod at købe ejendommene til den favorable pris som skødet slog fast, og den har samtidig frasagt lejerne deres forkøbsret, mod at kommunen fik en anvisningsret til 25 procent af de små lejligheder. Advokater er i gang med at undersøge, hvordan forkøbsretten i skødet stiller beboerne.

Joakim Johansen, der er sygemeldt kranføre, havde taget skødet fra 1932 med. Her står der, at lejerne kan købe ejendommen til en værdireguleret pris.

Møderne, hvor politikerne har drøftet og godkendt salget af ejendommene til Blackstone, foregår i al hemmelighed på de såkaldte magistratsmøder. Derfor er lejerne i de tre ejendomme først for alvor kommet på banen efter salget blev godkendt.

Lærer har ikke råd

Lejerne er lige nu i gang med at undersøge, om de kan stifte en andelsboligforening og købe deres lejligheder til samme pris som Blackstone. Men det er næsten umuligt for de fleste, da prisen bliver alt for høj. Lærer på Duevejen Skole, Laila Mortensen, har talt med banken om at låne penge, men det vil betyde, at hendes familie kommer til at sidde meget stramt i det.

- Hvis jeg som lærer på Frederiksberg ikke har råd til at bo her, så synes jeg, at kommunen har et alvorligt problem, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Skolelærer Laila Mortensen får svært ved at købe lejligheden som andelsbolig. Med et lån vil hun sidde med en husleje på knap 18.000 kroner, har hun regnet sig frem til. Det er for dyrt for hende med lærer-løn og kæresten, der er håndværker.

Førtidspensionist Jeanne Konradsen og hendes søn, Tim Hermann, der bor i Den Sønderjyske By, var taget til min-demo frem for at hylde håndboldherrerne. - Jeg synes, politikerne er nogle narhatte, der har holdt hele processen hemmelig. Jeg forstår ikke, at de vil lade amerikanske banditter komme ind og overtage. Jeg har næsten hele min familie i Den Sønderjyske By. Men hvis huslejen stiger, så er det slut med at bo der, siger Jeanne Konradsen.

Flere af beboerne følte sig ladt i stikken af politikerne.

Borgmester vil ikke svare

Under kommunalbestyrelsens spørgetime, var der fyldt på tilskuerpladserne. Da beboerformanden Søren Berg stillede spørgsmål jublede og klappede borgerne. Det var borgmester Jørgen Glenthøj (K) stærkt utilfreds med. Han undlod selv at svare på spørgsmålene, der blandt andet gik på, om det var en forsvarlig økonomisk handel, at kommunen gav afkald på så store værdier, samt hvornår politikerne blev bekendt med skødet.

I stedet lod han formand for bolig- og ejendomsudvalget, Nikolaj Bøgh, svare på spørgsmålene. Da Nikolaj Bøgh nævnte, at det var vigtigt for De Konservative at bevare en blandet by, bredte der sig en latter fra tilskuerpladserne. Det fik endnu en gang den konservative borgmester til at rejse sig og opdrage lytterne i ordens-reglementet ved kommunalbestyrelsesmøder.

Foto: Mogens Flindt

Rådmand Balder Mørk Andersen fra SF fortalte, at han var stærk utilfreds, med måden kommunen havde håndteret sagen på. Han nævnte, at det var utroligt ærgerligt, at kommunens førstemand, borgmesteren, ikke selv tog ansvar for at svare på spørgsmål.

Formanden for Frederiksberg Boligfond, Flemming Brank, der også er gruppeformand for de Konservative, kom ind og satte sig ved borgmesterens højre hånd, efter spørgsmålene var overstået. Han har tidligere sagt, at fonden ikke har et socialt ansvar, selvom der på fondens hjemmeside står, at der ikke må tilstræbes erhvervsmæssig fortjeneste - også kaldet boligspekulation.

Frederiksberg Boligfond, der har solgt ejendommene, er i massive økonomiske problemer. P1 Orientering kunne fortælle om uhensigtsmæssige swaplån før finanskrisen, der har gjort, at fondens gæld er på en halv milliard kroner, det fremgår af regnskabet fra 2017.

Beboerne i Den Sønderjyske By vil stævne Frederiksberg Boligfond

Beboerformanden Søren Berg fik efter spørgsmålene bekræftet hans antagelse.

- Politikerne har ikke forstået, det ansvar Frederiksberg Boligfond har. Der står i vedtægterne, at fonden skal samarbejde med kommunen. På den anden side siger politikerne, at det er en erhvervsdrivende fond. Det mismatch er årsagen til, at vi står her nu. Jeg tror ikke kommunalbestyrelsen har forstået, hvad det her med forkøbsretten betød. Det må vi så overbevise dem om igennem en retssag, siger han.

Han er lige nu i gang med at sikre sig, at beboerne har forsikringer for at kunne køre en stævning mod Frederiksberg Boligfond.

- Vi er i fuld sving, og vi har en rigtig god plan. Der er en masse juridisk 'fikumdik', men vi regner med at kunne vinde sagen. Hvis vi ikke vinder, så får vi igen tilbudspligten til at købe lejlighederne, fordi salget stopper, siger han til Ekstra Bladet.